Đạt tốc độ trên Mach 5, dẫn đường INS, định vị GNSS, tầm bắn mở rộng, tên lửa Fatah-2 ER của Pakistan chính là ‘ngọn giáo lửa’ sở hữu quỹ đạo luồn lách đột phá mọi lá chắn phòng thủ.

Pakistan tuyên bố thử nghiệm thành công tên lửa siêu thanh Fatah-II ER. Ảnh: meta-defense.fr

Lục quân Pakistan thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo siêu thanh Fatah-2 ER. VIDEO: Cơ quan Quan hệ Công chúng Quân đội Pakistan (ISPR)/ISPR Official

Tháng 10/2026 ghi dấu bước ngoặt chiến lược mới trong cán cân quân sự tại Nam Á khi Cục Quan hệ Công chúng Quân đội Pakistan (ISPR) chính thức xác nhận việc thử nghiệm thành công biến thể kéo dài tầm bắn tên lửa Fatah-2 ER (Extended Range).

Được định vị là dòng tên lửa đạn đạo dẫn đường đất đối đất Surface-to-Surface Missile (SSM) thế hệ mới do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Quốc gia Pakistan (NESCOM) nghiên cứu phát triển, tên lửa Fatah-2 ER khoác lên mình năng lực tác chiến vượt trội nhằm gia tăng khả năng đột phá rào chắn phòng thủ của đối phương.

Việc nâng cấp từ phiên bản tên lửa Fatah-2 cơ sở lên chuẩn Fatah-2 ER (ER Extended Range) cho thấy quyết tâm của Islamabad trong việc tối ưu hóa lực lượng pháo binh tên lửa tầm xa chính xác.

Đợt thử nghiệm này tiếp tục củng cố vai trò cốt lõi của Bộ Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Mặt đất Pakistan (ARFC) trong chiến lược đe dọa chính xác vào các mục tiêu giá trị cao sâu bên trong lãnh thổ đối phương.

Đợt phóng huấn luyện tên lửa Fatah-2 của Lực lượng Tên lửa Mặt đất Pakistan (ARFC), tháng 4/2026. Nguồn: ISPR/quwa.org

Bước nhảy vọt về tầm bắn và động lực học siêu thanh

Về thông số kỹ thuật, trong khi phiên bản tên lửa Fatah-2 tiêu chuẩn sở hữu chiều dài 7,5 mét, đường kính thân 600 mm, mang đầu đạn nặng 365 kg và đạt tầm bắn khoảng 400 km, biến thể tên lửa Fatah-2 ER ghi nhận sự gia tăng đáng kể về kích thước chiều dài khoang nhiên liệu.

Việc kéo dài thân cho phép tên lửa Fatah-2 ER chứa thêm lượng lớn nhiên liệu rắn hỗn hợp, giúp mở rộng bán kính tác chiến vượt mốc 400 km ban đầu và gia tăng trần bay hành trình.

Đáng chú ý, ISPR tuyên bố tên lửa Fatah-2 ER đạt được tốc độ vượt ngưỡng Mach 5 ở pha cuối, đưa vũ khí này bước vào nhóm phương tiện bay siêu thanh (hypersonic).

Động cơ phản lực nhiên liệu rắn cải tiến cung cấp lực đẩy bộc phát cực mạnh ngay từ pha cất cánh, rút ngắn thời gian tiếp cận mục tiêu và khiến các hệ thống cảnh báo sớm đối phương rơi vào thế bị động.

Lục quân Pakistan phóng tên lửa siêu thanh Fatah-2 ER, trong đoạn video được ISPR công bố ngày 13/10/2026. Ảnh chụp màn hình qua YouTube/ISPR/dawn.com

Hệ thống tự động định vị và năng lực cơ động luồn lách kháng nhiễu

Điểm đột phá làm nên sức mạnh đột kích của tên lửa Fatah-2 ER nằm ở tổ hợp điện tử hàng không và hệ thống định vị đa tầng tiên tiến.

Tên lửa Fatah-2 ER được tích hợp hệ thống dẫn đường quán tính INS (INS - Inertial Navigation System) độ chính xác cao kết hợp mô-đun định vị vệ tinh kháng nhiễu (GNSS- Global Navigation Satellite System), đảm bảo bán kính lệch mục tiêu (CEP - Circular Error Probable) chỉ trong khoảng vài mét.

Cơ chế điều khiển cánh lái khí động học ở phần đầu đạn cho phép tên lửa Fatah-2 ER thay đổi quỹ đạo linh hoạt ở pha giữa và pha cuối hành trình.

Thay vì di chuyển theo quỹ đạo parabol cố định như tên lửa đạn đạo truyền thống, tên lửa Fatah-2 ER duy trì quỹ đạo bay tương đối phẳng (flat trajectory) và có khả năng thực hiện các đợt né tránh phức tạp.

Tính năng cơ động này giúp vũ khí vô hiệu hóa các thuật toán tính toán điểm chặn của những hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại như S-400 hay Iron Dome, nâng cao tối đa tỷ lệ sống sót và khả năng đánh trúng mục tiêu.

Ngày 13/10, Lục quân Pakistan tuyên bố phóng thử thành công biến thể kéo dài tầm bắn của tên lửa đất đối đất Fatah-2, được định danh chính thức là Fatah-2 ER. Ảnh: quwa.org

Ý nghĩa tác chiến và tái định hình cán cân quân sự Nam Á

Sự xuất hiện của tên lửa Fatah-2 ER phản ánh xu hướng phẳng hóa ranh giới giữa pháo phản lực phóng loạt đường kính lớn và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Việc triển khai tổ hợp tên lửa Fatah-2 ER trên nền tảng xe phóng cơ động nhiều nòng giúp lực lượng mặt đất Pakistan có thể nhanh chóng tái lập trận địa, tung đòn hỏa lực tập trung tiêu diệt các căn cứ không quân, trung tâm chỉ huy, cụm radar và kho tàng hậu cần đối phương chỉ trong thời gian ngắn.

Trải qua những đợt kiểm chứng thực địa khắc nghiệt, dòng tên lửa Fatah-2 chứng minh sự hoàn thiện vượt bậc về công nghệ quân sự nội địa của Pakistan.

Tên lửa Fatah-2 ER không chỉ nâng cao năng lực răn đe thông thường mà còn tái lập trạng thái cân bằng chiến lược, khẳng định ưu thế của pháo binh tên lửa trong các kịch bản xung đột hiện đại.

(Theo quwa.org, anes.com, dawn.com, israeldefense.co.il, meta-defense.fr, idrw.org)