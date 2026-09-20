Tàu bay Vietjet mang sắc đỏ vàng hạ cánh xuống Hoa Kỳ sứ mệnh "kết nối văn hóa và thương mại hai quốc gia"

Những hợp tác hiện diện trong chuỗi giá trị toàn cầu

Tháng 1/2025, từ TP.HCM, tàu bay sắc đỏ vàng mang tên "Hello America!" đã vượt đại dương, lần đầu đưa đoàn công tác đặc biệt của Vietjet đến Mỹ với sứ mệnh "kết nối văn hóa và thương mại hai quốc gia". Người phụ nữ Việt Nam nhỏ nhắn, duyên dáng trong tà áo dài truyền thống, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng đoàn công tác đã lần lượt gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump và các đối tác chiến lược đầu ngành, thúc đẩy thỏa thuận hợp tác kinh tế trị giá hàng chục tỉ USD - bước tiến mới cho quan hệ song phương.

Vietjet Boeing Commercial Airplanes Stephanie Pope ký kết bàn giao máy bay 737-8 đầu tiên

Từ những thỏa thuận lớn với Boeing đến các hợp tác với GE, Pratt & Whitney, Honeywell và các tập đoàn công nghệ hàng đầu, Vietjet ngày càng hiện diện sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu của ngành hàng không và công nghệ. Riêng hợp đồng 200 máy bay Boeing 737 MAX đã được hình thành qua nhiều dấu mốc quan trọng, bắt đầu từ thỏa thuận 100 tàu bay năm 2016 và mở rộng lên 200 tàu bay vào năm 2019.

Đằng sau những con số hàng chục tỉ USD là một tầm nhìn dài hạn: đưa Vietjet bước vào mạng lưới hợp tác của những tập đoàn hàng đầu thế giới, đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội về việc làm, công nghệ, dịch vụ và thương mại giữa Việt Nam với Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo phát biểu tại dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống đắc cử Donald Trump trong sự kiện “Friends of Vietnam Summit” với các đối tác quốc tế

Trong những năm qua, Vietjet tiếp tục mở rộng hệ sinh thái đối tác tại Mỹ, từ động cơ và kỹ thuật hàng không đến công nghệ số và các giải pháp kết nối trên máy bay. Các hợp tác với những tên tuổi như GE, Pratt & Whitney, Honeywell, Google… và các cuộc đàm phán với SpaceX cho thấy phạm vi kết nối đã vượt xa câu chuyện mua máy bay, hướng tới một hệ sinh thái hàng không – công nghệ ngày càng rộng mở.

Khát vọng kết nối

Nếu Seattle là nơi những chiếc Boeing mang dấu ấn của một trong những hợp tác thương mại lớn nhất giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, thì New York lại mở ra một câu chuyện khác: khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường vốn toàn cầu.

Chủ tịch NYSE Lynn Martin chào mừng Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo thăm NYSE

Tháng 9/2025, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo thăm Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), gặp Chủ tịch NYSE Lynn Martin và tham dự nghi thức rung chuông kết thúc phiên giao dịch. Chuyến thăm diễn ra ngay sau sự kiện Vietjet tiếp nhận chiếc Boeing 737-8 đầu tiên tại Seattle trong khuôn khổ đơn hàng 200 tàu bay.

Tại New York, câu chuyện không còn là những chuyến bay. Đó là câu chuyện về thị trường vốn, về khả năng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với những nguồn lực tài chính quốc tế và về khát vọng để các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng hiện diện sâu hơn trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Khoảnh khắc tiếng chuông NYSE vang lên vì thế mang một ý nghĩa biểu tượng: từ một doanh nghiệp khởi nguồn tại Việt Nam, Vietjet đã đi qua nhiều cột mốc để từng bước hiện diện tại những trung tâm quan trọng của nền kinh tế thế giới.

Nếu nguồn vốn và công nghệ là những nguồn lực để mở rộng quy mô, thì tri thức lại là nền tảng để tạo ra những giá trị có thể đi xa và bền vững hơn.

Trong hợp tác giữa Vietjet với Boeing, hai bên đã định hướng đưa Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ hàng không, bao gồm đào tạo, giáo dục và bảo dưỡng cho thị trường Việt Nam và quốc tế; đồng thời thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ hàng không, nhiên liệu xanh và các giải pháp giảm phát thải.

Những chiếc Boeing là sản phẩm hữu hình của hợp tác, trong khi đó, đào tạo, chuyển giao kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến không chỉ để tiếp nhận nguồn nhân lực, phát triển năng lực công nghệ mà còn từng bước tạo ra những giá trị có thể tham gia kết nối, hình thành trung tri thức toàn cầu.

Vietjet đang hướng tới khát vọng kết nối các nền văn hoá, kết nối nguồn vốn, công nghệ và tri thức

Nhìn lại hành trình từ những thỏa thuận đầu tiên với Boeing đến các hợp tác công nghệ, hàng không và tài chính ngày càng rộng mở, có thể thấy một sợi chỉ xuyên suốt trong hành trình của Vietjet là khát vọng kết nối: kết nối các nền văn hoá; kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tập đoàn toàn cầu; kết nối nguồn vốn, công nghệ và tri thức.

Đó cũng là cách Vietjet từng bước mở rộng không gian phát triển của mình: không chỉ bay đến những điểm đến mới, mà còn tham gia ngày càng sâu vào những dòng chảy lớn của kinh tế toàn cầu.

Lan Chi