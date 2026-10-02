Chiều tối 2/10, TPHCM và nhiều khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa, cục bộ mưa vừa, mưa to. Trong tháng 10, El Nino rất mạnh khiến Nam Bộ có nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm và TPHCM có xu hướng hụt mưa.

TPHCM chiều tối nay còn mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, sáng nay (2/10), thời tiết Nam Bộ khá tốt, trời có mây và nắng đan xen. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ, có nơi trên 34 độ như Biên Hòa, Thủ Dầu Một và khu vực trung tâm TPHCM.

Từ trưa nay, sau 12h, mưa có thể xuất hiện vài nơi, tập trung ở khu vực miền Tây. Tại miền Đông, mưa có khả năng xuất hiện từ chiều, sau 15h.

TPHCM có thể vẫn xuất hiện mưa lớn chiều tối 2/10. Ảnh: Tuấn Hùng

Các khu vực có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to gồm phía Bắc miền Đông như Lâm Đồng, phía Bắc Đồng Nai, khu vực trung tâm và phía Bắc TPHCM; cùng các khu vực dọc ven biển miền Tây như Cần Thơ (khu vực Sóc Trăng cũ) và Cà Mau.

Đáng lưu ý, các chuyên gia Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ cho biết, tại TPHCM, chiều tối nay 2/10, vẫn có khả năng xảy ra mưa lớn. Tuy nhiên, mưa được dự báo theo từng đợt và giảm cường độ nên tình trạng ngập được nhận định không còn xảy ra trên diện rộng và ngập sâu như hai ngày qua (30/9 và 1/10).

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

El Nino rất mạnh, Nam Bộ tháng 10 nóng hơn

Theo ông Lê Mạnh Dũng, dự báo viên Phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, El Nino tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh từ tháng 9 và kéo dài sang tháng 10, tác động đáng kể đến thời tiết khu vực.

Nhiệt độ trung bình tháng 10 tại Nam Bộ được dự báo xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,2-1 độ.

Riêng tại TPHCM, mức nhiệt này có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1 độ. Trong đó, khu vực trung tâm và các huyện phía Bắc thành phố được dự báo có mức chênh lệch nhiệt độ cao nhất.

Cùng với nền nhiệt tăng, tổng lượng mưa tháng 10 tại Nam Bộ được dự báo xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, lượng mưa có sự phân hóa giữa các khu vực.

Đồng Nai và Lâm Đồng là hai địa phương có lượng mưa được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 10-20%, trái với xu hướng chung của toàn khu vực.

“Tại TPHCM, tổng lượng mưa tháng 10 cũng được dự báo giảm so với trung bình nhiều năm. Khu vực trung tâm và phía Đông Nam thành phố có khả năng ghi nhận mức hụt mưa rõ rệt nhất”, ông Dũng lưu ý.

Ông Dũng nhấn mạnh, trong bối cảnh thời tiết Nam Bộ tháng 10 còn diễn biến phức tạp, người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết để ứng phó với những thay đổi về nắng nóng, mưa và các hiện tượng thời tiết bất thường.