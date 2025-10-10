Nhận định này được ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) đưa ra tại tọa đàm “Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành bất động sản trong kỷ nguyên số”, diễn ra ngày 10/10.

Theo ông Doanh, xét tổng thể, nguồn nhân lực Việt Nam, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bất động sản, đang ở mức rất tốt. Chỉ trong vòng 20 - 30 năm, Việt Nam đã xây dựng được nền tảng bất động sản tương đối hoàn chỉnh, với những dự án khu đô thị, chung cư và biệt thự cao cấp không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn đạt chuẩn quốc tế, thậm chí được vinh danh trên các diễn đàn toàn cầu.

“Điều đó chứng minh một thực tế rằng gốc rễ của mọi thành tựu nằm ở con người. Nếu không có nguồn nhân lực chất lượng cao, chúng ta sẽ không thể làm được những sản phẩm như vậy”, ông Doanh nói.

Song, vị này cũng thẳng thắn cho rằng phần lớn mới chỉ dừng lại ở phần ngọn. Điểm lại quá trình phát triển, Viện trưởng VIRES cho biết giai đoạn đầu tiên có thể gọi là “giai đoạn sơ khai”. Khi ấy, chỉ cần làm bất động sản là thắng, thậm chí nhiều người không có chút kiến thức chuyên môn nào về lĩnh vực này vẫn thành công.

“Thời điểm đó, cơ hội rộng mở, thị trường dễ tính, nên hầu như ai bước vào cũng có thể thành công và vì thế, nhà nhà, người người đổ xô làm bất động sản”, ông Doanh nhìn nhận.

Tọa đàm Đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành bất động sản trong kỷ nguyên số, ngày 10/10. Ảnh: R.T

Bước sang giai đoạn thứ hai – giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ hơn – theo ông, nhiều vấn đề mới đã xuất hiện, có thể là điểm yếu của thị trường hoặc của nguồn nhân lực.

“Trong bối cảnh này, kinh nghiệm tích lũy ở giai đoạn trước chưa chắc đã đủ để xử lý. Kinh nghiệm có giới hạn, trong khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao”, ông Doanh nhận định.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho rằng vấn đề hiện nay là phải nâng cao năng lực cho đội ngũ nhân sự trong ngành.

Do đó, các chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao là rất cần thiết, đảm bảo tính “thực chiến”, giúp phát triển nhân sự cho hiện tại và đặt nền móng cho giai đoạn tiếp theo.

Trang bị kiến thức pháp luật để doanh nghiệp tự bảo vệ mình

Theo PGS.TS. Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Trưởng khoa Pháp luật kinh tế – Trường Đại học Luật Hà Nội, để đào tạo nhân lực chất lượng cao, các chương trình cần chú trọng hai yếu tố cốt lõi. Cụ thể là nội dung đào tạo phải đúng và thiết thực và đội ngũ giảng dạy dù nhiều kinh nghiệm thực tiễn cũng cần có nền tảng lý luận vững chắc.

“Với 36 năm nghiên cứu trong lĩnh vực này, tôi cho rằng trong bất động sản, pháp lý phải được đặt lên hàng đầu. Cần trang bị kiến thức pháp luật cho các giám đốc dự án, chủ doanh nghiệp để họ tự bảo vệ mình”, ông Tuyến nhấn mạnh.

TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, bổ sung rằng năng lực thực sự chỉ thể hiện rõ trong bối cảnh khó khăn của thị trường.

“Chỉ khi được trang bị bài bản cả về lý luận và kỹ năng ứng biến, người làm nghề mới đủ bản lĩnh đứng vững và thích ứng trong mọi hoàn cảnh. Các kiến thức về marketing, quản trị hay tài chính không phải khuôn mẫu cố định; mỗi giai đoạn phát triển đều có đặc thù riêng, đòi hỏi đào tạo phải cập nhật liên tục”, ông Đính nói.

Đặc biệt, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tác động mạnh mẽ đến hành vi thị trường, công tác đào tạo cần đổi mới theo hướng chuyên sâu, linh hoạt và gắn liền với công nghệ, dữ liệu.