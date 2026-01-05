Ngày 5/1, lãnh đạo UBND Đặc khu Phú Quý cho biết, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn đang bị gián đoạn, cả 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã thông báo tạm ngưng bán do hết hàng và sẽ cung cấp trở lại khi thời tiết thuận lợi.

Theo chính quyền địa phương, nguyên nhân thiếu nguồn cung xăng dầu là bởi tàu vận chuyển đã vào đất liền tiếp nhiên liệu nhưng chưa thể quay trở lại đảo do ảnh hưởng thời tiết xấu, biển động mạnh. Nếu thời tiết ổn định, dự kiến khoảng 2 ngày nữa nguồn hàng sẽ được vận chuyển trở lại.

Hai ngày qua, nhiều người dân tại đặc khu Phú Quý gặp khó khăn khi nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng cao. Chị Kim Thủy, một người dân địa phương, chia sẻ, trưa 5/1 chị đến cửa hàng xăng dầu Tân Tiến để đổ xăng nhưng được thông báo tạm hết hàng, ngưng bán. Bên ngoài cửa hàng, nhiều người khác cũng đứng chờ từ sớm rồi sau đó quay trở về.

Người dân đặc khu Phú Quý đổ xô đến các cửa hàng xăng dầu để mua xăng, nhưng được thông báo tạm ngưng bán do thiếu nguồn cung. Ảnh: NDCC

“Khi nào có thông báo chính thức từ chính quyền địa phương thì tôi mới đi đổ xăng, chứ thông tin lan truyền trên mạng khiến người dân đi lại vất vả, mất thời gian”, chị Thủy chia sẻ.

UBND đặc khu Phú Quý cho biết đã làm việc và gửi văn bản đến các đơn vị, cơ quan liên quan nhằm đôn đốc, sớm ổn định nguồn cung xăng dầu phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân. Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân yên tâm, theo dõi thông tin chính thức và sử dụng nhiên liệu tiết kiệm trong thời gian chờ tàu tiếp nhiên liệu cập đảo khi biển êm trở lại.

Trước đó, ngày 31/12/2025, Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu Phú Quý và các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu.

Theo đó, Sở này đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn bảo đảm nguồn cung liên tục, chủ động dự trữ và cung ứng đủ hàng, đặc biệt trong dịp Tết Bính Ngọ 2026; thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

UBND các xã, phường và đặc khu Phú Quý tăng cường giám sát, kịp thời báo cáo để bình ổn thị trường. Chi cục Quản lý thị trường đẩy mạnh kiểm tra, không để xảy ra tình trạng ngừng bán không lý do, thiếu hụt cục bộ, nhất là mặt hàng dầu diesel.

Tối 5/1, UBND Đặc khu Phú Quý cho biết đã phối hợp với các ngành liên quan hỗ trợ tạm ứng xăng dầu để kịp thời phục vụ người dân trên đảo. Theo đó, tổng lượng xăng dầu tạm ứng là 29.000 lít, được cấp theo lộ trình 5.000 lít/ngày trong 5 ngày liên tiếp, nhằm đảm bảo nhu cầu sinh hoạt, đi lại của người dân, góp phần ổn định đời sống và hoạt động trên địa bàn.

Từ ngày mai (6/1), người dân có thể mua xăng tại cây xăng Hải Yến và Tân Tiến, khu vực cảng Phú Quý. UBND đặc khu Phú Quý khuyến cáo người dân chủ động đi mua xăng theo nhu cầu thực tế, không tích trữ; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, chia sẻ, cùng chính quyền giữ vững ổn định đời sống trên đảo.