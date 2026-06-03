Theo tờ Times of India, Hezbollah ngày 2/6 đã công bố đoạn video ghi lại các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử vào quân đội Israel đang hoạt động tại lâu đài Beaufort.

Trong đoạn video, UAV cảm tử đầu tiên đã lao xuống một tòa nhà được cho là nơi trú ẩn của binh lính Israel. UAV thứ hai đánh trúng một xe quân sự Humvee đang đỗ bên trong khuôn viên lâu đài. Đoạn video được công bố chỉ 1 ngày sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố giành quyền kiểm soát công trình có vị trí chiến lược này.

UAV cảm tử Hezbollah tấn công các mục tiêu Israel ở lâu đài Beaufort. Video: Times of India

Lâu đài Beaufort là công trình có lịch sử khoảng 900 năm tuổi từ thời Thập tự chinh, nằm trên một điểm cao có khả năng quan sát rộng khắp khu vực miền nam Lebanon. Nơi này từng được IDF sử dụng làm căn cứ quân sự trong suốt hai thập niên trước khi rút quân khỏi Lebanon vào năm 2000.

Đáng chú ý, cuộc tấn công của Hezbollah xảy ra giữa lúc các đại diện của Israel và Lebanon gặp nhau tại Mỹ để đàm phán trực tiếp.

"Các phái đoàn từ Israel và Lebanon đã gặp nhau tại Bộ Ngoại giao Mỹ tối 2/6 để tiến hành vòng đàm phán trực tiếp thứ 4. Hai bên đã đạt được những tiến triển tích cực và thống nhất sẽ tiến hành vòng đàm phán tiếp theo trong ngày 3/6", phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết.