Theo tờ Times of Israel, các quan chức Hamas ngày 27/5 xác nhận việc chỉ huy cánh quân sự Mohammed Odeh thiệt mạng trong một cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại thành phố Gaza, miền bắc Dải Gaza.

"Chúng tôi lên án việc Israel theo đuổi chính sách ám sát, bao vây và bỏ đói ở Dải Gaza. Tuy vậy, những áp lực này không thể buộc người Palestine từ bỏ quyền kiểm soát vùng đất của mình", thông cáo của Hamas nhấn mạnh.

Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố chỉ huy của Hamas bị bắn hạ vì "là nhân vật phải chịu trách nhiệm về các vụ sát hại, bắt cóc và làm bị thương nhiều công dân Israel cùng binh sĩ IDF". Ông Odeh là nhân vật được bổ nhiệm làm chỉ huy cánh quân sự Hamas sau cái chết của người tiền nhiệm Izz al-Din al-Haddad hồi giữa tháng này.

Cùng ngày 27/5, IDF thông báo mở rộng khu vực tác chiến tại Lebanon, đồng thời yêu cầu người dân địa phương di chuyển tới vị trí an toàn.

"Chúng tôi khuyến cáo người dân miền nam Lebanon tránh xa các cơ sở của Hezbollah và sơ tán lên phía bắc sông Zahrani. Toàn bộ khu vực ở phía nam con sông này sẽ được xem là vùng giao tranh", đại diện IDF thông tin.

Theo thông báo của IDF, lực lượng này đã tập kích tổng cộng 550 mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon kể từ đầu tuần. Trong khi đó, Hezbollah khẳng định đã liên tục nhắm mục tiêu vào các vị trí của lực lượng Israel ở miền nam Lebanon trong 24 giờ qua.