Theo tờ Times of Israel, Đại sứ Israel tại LHQ Danny Danon ngày 28/5 đã thông báo về việc nước này đình chỉ quan hệ với Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, nhấn mạnh rằng Israel "sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào" với văn phòng Tổng thư ký chừng nào ông còn tại nhiệm.

"Chúng tôi đã trao đổi, cung cấp tài liệu và phản hồi chi tiết cho LHQ trong nhiều tháng. Tuy vậy, ông Guterres vẫn quyết định liệt Israel vào cùng danh sách đen với các tổ chức như Hamas và IS. Vì lẽ đó, chúng tôi chấm dứt làm việc với vị Tổng thư ký này", ông Danon cho biết.

Cũng theo đại sứ Israel, Tel Aviv sẽ chờ đợi một Tổng thư ký "chuyên nghiệp và công bằng hơn" trong tương lai. Theo dự kiến, ông Guterres sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối năm nay.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: NYT

Thông báo của Tel Aviv được đưa ra trong bối cảnh LHQ vừa liệt các thực thể Israel vào danh sách đen liên quan đến cáo buộc "bạo lực tình dục tại các khu vực xung đột".

Cùng ngày 28/5, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi quan hệ giữa Israel và Ấn Độ, khẳng định New Delhi là một trong những đối tác ủng hộ mạnh mẽ nhất của Tel Aviv.

"Israel đang gặp vấn đề về sự phủ nhận tính chính danh ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng không phải ở Ấn Độ. Ấn Độ luôn dành cho Israel 'tình cảm đặc biệt', và quan hệ giữa hai nước là độc nhất", ông Netanyahu nói.

Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Israel tại châu Á. Số liệu từ Đại sứ quán Ấn Độ tại Israel cho biết kim ngạch thương mại song phương đã đạt đỉnh trong giai đoạn 2022-2023 với giá trị khoảng 10,77 tỷ USD.

Theo giới quan sát, dù đang duy trì quan hệ khăng khít với Israel, nhưng Ấn Độ vẫn tỏ ra thận trọng về những diễn biến tại Trung Đông.