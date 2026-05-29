Theo kênh Channel 12, Thủ tướng Israel Netanyahu hôm 28/5 phát biểu tại một hội nghị do Học viện Lãnh đạo Ein Prat tổ chức: “Hiện tại, chúng ta đang gây sức ép lên Hamas. Chúng ta đang kiểm soát hoàn toàn 60% lãnh thổ Dải Gaza. Các bạn biết đấy, trước đây chúng ta ở mức 50%, giờ đã lên 60% và chỉ thị của tôi là phải đạt đến 70%”.

Khi một người tham dự sự kiện hét lên rằng Israel “nên chiếm 100%” lãnh thổ ở Dải Gaza, ông Netanyahu đáp lại: “Chúng tôi đang tiến hành theo thứ tự”, nhưng không phủ nhận đây có thể là mục tiêu cuối cùng.

Theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian hồi tháng 10/2025, quân đội Israel đã rút về “đường ranh giới vàng” tạm thời chia Dải Gaza thành hai nửa do Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát giữa lúc chờ các cuộc đàm phán hòa bình tiếp theo, cho phép Tel Aviv trực tiếp kiểm soát 53% vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Kể từ đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã liên tục tiến quân về phía tây của Dải Gaza, vào phần lãnh thổ đang nằm dưới sự kiểm soát của Hamas.

Tuần trước, ông Netanyahu thừa nhận Israel hiện thâu tóm 60% lãnh thổ Dải Gaza, nhiều hơn đáng kể so với số diện tích mà nước này được phép kiểm soát. Báo Times of Israel đưa tin các bản đồ do Tel Aviv công bố hồi tháng 3 đã cho thấy một khu vực bị hạn chế mới nằm ngoài 53% diện tích Dải Gaza thuộc phần kiểm soát của Israel theo thỏa thuận và chiếm tới gần 2/3 dải đất này.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm 27/5 tuyên bố mục tiêu cuối cùng của chính phủ nước này là để một lượng lớn người Palestine rời khỏi Gaza thông qua “di cư tự nguyện”. Tuy nhiên, các nhà hoạt động xã hội cáo buộc đó là “một kế hoạch dài hạn nhằm thanh lọc sắc tộc bằng cách làm cho điều kiện sống bên trong Gaza trở nên không thể chịu đựng được”.

Giới quan sát lưu ý việc mở rộng quyền kiểm soát quân sự của Israel sẽ trực tiếp vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được tháng 10/2025, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn thỏa thuận đó và kế hoạch hòa bình 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.

Kế hoạch hòa bình của ông Trump cũng nêu rõ: “Không ai sẽ bị ép buộc rời khỏi Gaza và những người muốn rời đi sẽ được tự do làm như vậy cũng như tự do trở về. Chúng tôi sẽ khuyến khích mọi người ở lại và tạo cho họ cơ hội xây dựng một Gaza tốt đẹp hơn”.