Mới đây, Sở Y tế TPHCM đã có văn bản gửi đến Thường trực Thành ủy và UBND TP kiến nghị, đề xuất cho phép Bệnh viện Từ Dũ hoặc Hùng Vương mở cơ sở 2 tại khu đất Bệnh viện Lê Lợi cũ (22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu - TP Vũng Tàu cũ) và Bệnh viện Ung Bướu mở cơ sở 2 tại khu đất Bệnh viện Bà Rịa cũ (13 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa - TP Bà Rịa cũ).

Theo Sở Y tế TPHCM, hai bệnh viện này là đơn vị công lập tự chủ tài chính, có thể dùng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu tư, không sử dụng ngân sách.

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp với định hướng của ngành Y tế TPHCM trong việc nâng cao năng lực y tế khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi được chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lập đề án thành lập cơ sở 2 trình UBND TP xem xét, phê duyệt.

Ghi nhận của PV VietNamNet, hiện trạng khuôn viên Bệnh viện Bà Rịa cũ có diện tích khoảng 2,5ha, nay trở thành một khu nhà bỏ hoang, im lìm, xuống cấp suốt nhiều năm qua.

Theo tìm hiểu, bệnh viện này được xây dựng từ năm 1985 và đưa vào sử dụng vào tháng 8/1990, tiền thân là Bệnh viện Châu Thành. Sau đó, để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao, vào đầu năm 2015 công trình xây mới Bệnh viện Bà Rịa hoàn thành, được đưa vào sử dụng với diện tích xây dựng trên 6,7ha tọa lạc tại phường Long Tâm, TP Bà Rịa cũ (nay là phường Tam Long, TPHCM).

Sau khi bệnh viện mới đưa vào hoạt động, toàn bộ khu cũ bị bỏ hoang cho đến nay. Trong ảnh: Sảnh chính lối vào khoa cấp cứu và những dãy phòng từng là nơi điều trị bệnh nhân, khu hành chính hiện lên với vẻ xập xệ, mặt tường bê tông loang lổ, sơn bong tróc và rêu phủ đen sì. Biển tên “BỆNH VIỆN BÀ RỊA” trên mái đã rỉ sét nặng, chuyển sang màu đỏ nâu.

Bốn phía công trình cỏ dại mọc bao phủ, cao quá đầu người mang lại cảm giác hoang lạnh.

Cây cối mọc chen chúc từ dưới đất lên tận hành lang và bám cả vào lan can cầu thang như “nuốt chửng” toàn bộ lối đi. Phía dưới tầng trệt có nhiều vũng nước đọng, rác thải tạo khung cảnh hoang phế.

Tại khu vực sảnh phụ vào bệnh viện, sàn nhà nứt nẻ, cửa kính lớn phía trước đã xỉn màu, nhiều ô kính bị vỡ.

Tương tự, tại Bệnh viện Lê Lợi cũ, bên ngoài cổng khóa chặt, bảng hiệu đã phai màu, khuôn viên bên trong "phủ bụi" theo thời gian.

Theo tìm hiểu, Bệnh viện Lê Lợi được hình thành từ những năm 1939, trên diện tích khuôn viên rộng khoảng 1,6ha. Trải qua giai đoạn hình thành và phát triển, đến năm 2021 bệnh viện chính thức được đổi tên thành Bệnh viện Vũng Tàu.

Đến tháng 3/2022, bệnh viện chuyển sang cơ sở mới tại phường 11 TP Vũng Tàu cũ (nay là Phường Phước Thắng, TPHCM) với quy mô diện tích gần 6ha.

Sau hơn 3 năm bỏ trống, nhiều hạng mục bên trong bệnh viện xuống cấp nặng.

Khu phòng cấp cứu – nơi từng là “điểm nóng” tiếp nhận bệnh nhân – giờ mang dáng dấp hoang tàn và vắng lặng.

Tòa nhà khu B bệnh viện sơn bị bong tróc, lan can chi chít vết nứt, rêu bám phủ. Nhiều căn phòng hành chính cửa đã bị hư hỏng, xuống cấp.

Khu cấp phát thuốc bên trong bệnh viện các bảng chỉ dẫn, thông báo vẫn còn.

Trước hiện trạng của 2 bệnh viện cũ trên và đề xuất của Sở Y tế TPHCM, nhiều người dân kỳ vọng, nếu các bệnh viện chuyên khoa Ung bướu và Sản được đưa về khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, bệnh nhân sẽ không phải đi xa lên TPHCM giúp giảm chi phí, giảm quá tải tuyến trên và tránh lãng phí cơ sở vật chất, quỹ đất như hiện nay.