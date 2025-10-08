Ngày 8/10, Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết, đơn vị vừa gửi văn bản kiến nghị Thường trực Thành ủy và UBND TPHCM về việc giao đất tại cơ sở cũ của Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi (nay là Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu) để mở cơ sở 2 của các bệnh viện chuyên khoa ung bướu và chuyên khoa sản tuyến cuối.

Theo văn bản, Sở Y tế TPHCM đề xuất hai kiến nghị cụ thể. Thứ nhất, giao đất Bệnh viện Lê Lợi cũ (tại số 22 đường Lê Lợi, phường Vũng Tàu) cho Bệnh viện Từ Dũ hoặc Bệnh viện Hùng Vương để triển khai cơ sở 2. Thứ hai, giao đất Bệnh viện Bà Rịa cũ (tại số 13 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Bà Rịa) cho Bệnh viện Ung Bướu mở cơ sở 2.

Đại diện Sở Y tế cho biết, cơ sở cũ của Bệnh viện Bà Rịa và Bệnh viện Lê Lợi hiện bị bỏ trống sau khi hai đơn vị chuyển sang địa điểm mới. Cả hai khu đất đều đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 theo Quyết định số 4316/QĐ-UBND ngày 10/6/2025 của UBND TP Vũng Tàu (cũ) và đã được công bố đồ án quy hoạch thành bệnh viện.

Về nguồn kinh phí, do Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính nhóm 1, việc triển khai cơ sở 2 sẽ sử dụng nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện, không sử dụng ngân sách thành phố.

Bộ trưởng Y tế thăm bệnh nhân điều trị tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Sở Y tế TPHCM

Trước đó, qua khảo sát thực tế và làm việc với lãnh đạo phường Vũng Tàu, Sở Y tế TPHCM ghi nhận nhu cầu của chính quyền và người dân về hai chuyên khoa Ung bướu và Sản. Đây là hai chuyên ngành mà nhiều năm qua, ngành y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) gặp khó khăn về nhân lực, chưa triển khai được, khiến người dân phải đến các bệnh viện tuyến trên ở TPHCM, gây khó khăn và tình trạng quá tải.

Đề xuất này nằm trong chuỗi hoạt động cải thiện chất lượng dịch vụ y tế của TPHCM tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, sau các chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến công tác tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Đặc khu Côn Đảo và ký kết chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện đa khoa Bà Rịa, Vũng Tàu.

Sau khi được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương, Sở Y tế sẽ phối hợp các sở ngành xây dựng đề án thành lập cơ sở 2 trình phê duyệt. Lãnh đạo và nhân viên y tế các bệnh viện chuyên khoa liên quan cũng bày tỏ quyết tâm triển khai thành công mô hình này và mong lãnh đạo thành phố sớm có quyết định.