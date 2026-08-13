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Sáng 13/8, TPHCM bắt đầu cấm ô tô (trừ xe buýt) lưu thông một chiều trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến vòng xoay Dân Chủ theo hướng vào trung tâm. Đây là phương án tổ chức giao thông nhằm phục vụ thi công dự án Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), công trình trọng điểm 55.000 tỷ đồng vừa khởi công đầu năm 2026.

Thông báo tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám để phục vụ thi công dự án metro Bến Thành - Tham Lương. Ảnh: Tuấn Kiệt

Ô tô bị cấm lưu thông trên một đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám để phục vụ thi công metro số 2. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi triển khai phương án tổ chức giao thông mới, tình hình lưu thông trên tuyến đường này cùng các điểm nóng như ngã tư Bảy Hiền, vòng xoay Dân Chủ khá ổn định. Dù dòng xe di chuyển chậm, khu vực này không xảy ra ùn ứ nghiêm trọng.

Các tuyến đường trong lộ trình thay thế (Lý Thường Kiệt, Hoàng Văn Thụ, Lê Bình, Hoàng Sa, Bà Huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu...) có lượng phương tiện tăng nhưng vẫn thông suốt.

Tuy nhiên, trên đoạn đường cấm theo hướng từ ngã tư Bảy Hiền về trung tâm, nhiều ô tô cá nhân, xe hợp đồng, xe tải nhẹ vẫn di chuyển vào đường cấm theo thói quen từ trước, khiến giao thông rơi vào cảnh lộn xộn.

Hàng loạt ô tô vẫn lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám dù có lệnh cấm. Ảnh: Tuấn Kiệt

Phần lớn tài xế đều đưa ra lý do "không biết", "đi theo thói quen" hoặc "mải nhìn đường nên không thấy biển báo". Dù thông báo điều chỉnh đã được Sở Xây dựng công bố từ ngày 7/8, sự chủ động của người tham gia giao thông vẫn rất thấp.

Đáng chú ý, nhiều tài xế khi đi từ các đường nhánh, hẻm nhỏ ra đường Cách Mạng Tháng Tám mới phát hiện ra biển cấm. Việc phanh gấp, lúng túng quay đầu xe hoặc rẽ vội vào các hẻm đối diện đã tạo ra một số điểm xung đột, ùn ứ.

Tài xế cuống quýt quay đầu, tạt hẻm khi phát hiện phía trước cấm lưu thông. Ảnh: Tuấn Kiệt

Đường Cách Mạng Tháng Tám đoạn qua khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang rào chắn để thi công metro số 2. Ảnh: Tuấn Kiệt

Trao đổi với phóng viên VietNamNet, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết việc cấm ô tô một chiều trên tuyến Cách Mạng Tháng Tám để nhường mặt bằng thi công tuyến metro dài hơn 11km.

Trong ngày đầu, lực lượng CSGT chủ yếu đứng phân luồng, hướng dẫn và nhắc nhở các phương tiện vi phạm rẽ sang lộ trình khác chứ chưa áp dụng xử phạt. Trong những ngày tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường điều tiết, đồng thời cân nhắc xử nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để việc phân luồng vào nếp, tránh ảnh hưởng đến tiến độ dự án.