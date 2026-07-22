Công viên Thống Nhất rộng hơn 50ha, nằm giữa bốn tuyến phố Trần Nhân Tông, Lê Duẩn, Đại Cồ Việt và Nguyễn Đình Chiểu (Hà Nội).

Mới đây, Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng thông báo cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật khu vực hè phố Trần Nhân Tông và cổng công viên Thống Nhất từ phố Nguyễn Đình Chiểu đến phố Trần Bình Trọng.

Ghi nhận sáng ngày 21/7, phía trước cổng chính công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông, xe ô tô đỗ đậu hàng dài. Bên trong, ngay tại lối vào của cổng là khu vực vườn hoa được bố trí khéo léo nhằm không gian thoáng đãng và đẹp mắt.

Toàn bộ khu vực vườn hoa phía trước cổng công viên Thống Nhất đã được quây rào để triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật. Trên các tấm hàng rào là những phối cảnh mô phỏng diện mạo công viên sau khi hoàn thành. Điểm nhấn của dự án là quảng trường mới, đài phun nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh và các hạng mục cảnh quan được đầu tư đồng bộ.

Trong thời gian thi công, việc dựng hàng rào tôn khiến phần vỉa hè dành cho người đi bộ trên phố Trần Nhân Tông bị thu hẹp. Theo thiết kế, sau khi hoàn thành, toàn bộ gạch lát vỉa hè cũ sẽ được thay thế bằng đá granite tự nhiên; bó vỉa, bó bồn cây và hệ thống đan rãnh thoát nước cũng được đồng bộ bằng cùng loại vật liệu, góp phần nâng cấp hạ tầng và tạo diện mạo khang trang cho khu vực.

Bảng thông tin về dự án được bố trí ở khu vực bên ngoài công viên, tại vị trí dễ quan sát để người dân có thể theo dõi.

Bên trong công trường, một số hạng mục và trang thiết bị máy móc đã được triển khai để phục vụ dự án.

Các máy phát điện được huy động để thực hiện thi công hệ thống thoát nước.

Các thảm cây xanh trong vườn hoa đang được công nhân cắt tỉa, đánh chuyển vào khu vực trong công viên để chăm sóc. Sau khi sàng lọc, những cây khỏe mạnh sẽ được trồng bổ sung tại các vị trí còn thiếu, còn những cây già cỗi, sâu bệnh hoặc không bảo đảm chất lượng sẽ được loại bỏ.

Bản phối cảnh cổng công viên Thống Nhất. Ảnh: UBND phường Hai Bà Trưng

Cổng công viên Thống Nhất được sửa chữa theo hiện trạng, bổ sung hệ thống chiếu sáng và màn hình LED. Ngoài ra, bốn màn hình LED trang trí, tuyên truyền sẽ được lắp trên các cột chiếu sáng.

Công trình được triển khai từ 1/7 và dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12.