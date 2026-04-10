Sau hơn 5 năm ngừng hoạt động, trạm thu phí cầu Đồng Nai (Km1872 Quốc lộ 1, phường Trấn Biên và phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) vẫn tồn tại như một “lô cốt” án ngữ cửa ngõ giao thông huyết mạch kết nối giữa Đồng Nai và TPHCM. Công trình này ngày càng xuống cấp, không chỉ gây mất mỹ quan mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Ghi nhận của PV VietNamNet, toàn bộ khu vực trạm thu phí đã xuống cấp rõ rệt. Các cabin thu phí cũ kỹ, phủ bụi, nhiều hạng mục hoen gỉ, bong tróc.

Dải phân cách, trụ bê tông và các đảo phân luồng vẫn nằm chắn ngang mặt đường. Tại nhiều vị trí, vạch sơn phân làn đã bị mờ, làm giảm hiệu quả cảnh báo.

Một số thanh sắt, la phông tại phần mái ở trạm thu phí bị hư hỏng, treo lủng lẳng, tiềm ẩn nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Trạm thu phí nằm gần khu vực cảng Đồng Nai có lưu lượng xe container ra vào lớn mỗi ngày. Việc tồn tại các hạng mục cũ kỹ cùng với tổ chức giao thông phức tạp tại đây khiến nguy cơ mất an toàn càng gia tăng, nhất là vào giờ cao điểm.

Một số người dân còn tận dụng khu vực trạm thu phí để bán nước, bán vé số.

Theo phản ánh của người dân thường xuyên lưu thông qua khu vực, việc trạm thu phí tồn tại suốt nhiều năm qua gây không ít bất tiện. Ông Lê Minh Tân (ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai) cho biết, trạm thu phí án ngữ nhiều năm ngay trước khu vực sinh sống không chỉ ảnh hưởng đến việc kinh doanh mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Khu vực này thường xuyên xảy ra va chạm, nhất là vào ban đêm khi điều kiện ánh sáng hạn chế. Chỉ cần một chút sơ suất là tai nạn có thể xảy ra”, ông Tân nói.

Trước đó, các cơ quan chức năng đã có kiến nghị tháo dỡ công trình để đảm bảo an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. Hiện, trạm thu phí vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tiếp tục trở thành điểm nghẽn tại cửa ngõ kết nối Đồng Nai với TPHCM.

Cuối năm 2025, Khu Quản lý đường bộ 4 đã yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai bàn giao mặt bằng trước ngày 15/1/2026 để triển khai tháo dỡ, hoàn trả mặt đường. Tuy nhiên, đến nay việc bàn giao vẫn chưa thực hiện xong.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Đồng Nai mới đây tiếp tục kiến nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, sớm tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai, trả lại mặt bằng thông thoáng cho Quốc lộ 1.

Cuối tháng 3 vừa qua, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM khẩn trương thực hiện thủ tục bàn giao đoạn Quốc lộ 1 từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho TPHCM quản lý, đồng thời triển khai phương án tháo dỡ trạm thu phí trong thời gian sớm nhất.