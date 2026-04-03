Đường 3/2 dài hơn 10km, đi qua các phường Phước Thắng, Rạch Dừa và Tam Thắng (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ). Tuyến có điểm đầu tại vòng xoay Cửa Lấp – giao với các đường Võ Nguyên Giáp, 2/9 và ven biển ĐT994 – và điểm cuối tại vòng xoay Tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu. Trong ảnh là điểm đầu tuyến tại vòng xoay Cửa Lấp.

Từng được nâng cấp qua nhiều năm, hiện tuyến đường này có quy mô 4 làn xe ô tô và 2 làn xe máy.

Nhằm đáp ứng nhu cầu lưu thông ngày càng tăng, đặc biệt phục vụ phát triển du lịch ven biển, tuyến đường sẽ được nâng cấp lên 6 làn ô tô, đồng thời giữ nguyên 2 làn xe máy hiện hữu. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Tam Thắng làm chủ đầu tư.

Ghi nhận của PV VietNamNet, những ngày qua, đơn vị thi công đã huy động nhiều công nhân tiến hành nhổ cây xanh, di dời hệ thống điện và đèn chiếu sáng trên dải phân cách bên phải mỗi chiều đường, nhằm chuẩn bị mặt bằng cho dự án cải tạo, mở rộng.

Theo thiết kế, dải phân cách bê tông hiện hữu rộng khoảng 1m sẽ được thay thế bằng dải phân cách thép; đồng thời tổ chức lại mặt cắt ngang, mở rộng thêm mỗi chiều một làn ô tô.

Để phục vụ thi công, khoảng 4.600 cây huỳnh liên trên dải phân cách sẽ được di dời, trồng lại tại các vị trí phù hợp; đồng thời, khoảng 600 trụ đèn chiếu sáng sẽ được tháo dỡ.

Phần lớn cây huỳnh liên trên dải phân cách đã được nhổ, di dời nhằm chuẩn bị mặt bằng cho dự án.

Điểm cuối tuyến đường 3/2 tại nút giao vòng xoay Tượng đài Liệt sĩ Vũng Tàu.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án có tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho tuyến đường, nâng cao khả năng kết nối giao thông ra biển và khu vực trung tâm Vũng Tàu.

Dự kiến, dự án hoàn thành vào cuối năm 2026.