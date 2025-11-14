Trang Taiwan News ngày 13/11 đưa tin, vụ phun trào núi lửa bùn xảy ra trước chùa Hoàng Nguyên từ 5h sáng ngày trước đó và kéo dài trong 3 giờ đồng hồ. Núi lửa bùn đã tạo ra 5 lỗ phun bùn và lửa cao tới 2 mét.

Theo đài CNA, đây là vụ việc thứ 2 kiểu này xảy ra trong năm nay. Trụ trì chùa Hoàng Nguyên cho biết, lần phun trào núi lửa bùn gần nhất diễn ra cách đây 6 tháng.

Trần Vũ Nghị, trưởng thôn Wannei ở Wandan, Đài Loan cho hay, sau khi nhận được báo cáo về vụ phun trào, ông đã nhanh chóng đến hiện trường. Sau đó, ông đã phối hợp cùng người dân đào kênh dẫn nước để ngăn bùn đất tràn vào các khu đất nông nghiệp xung quanh.

Núi lửa bùn là một hiện tượng địa chất hình thành khi các khí ngầm áp suất cao, chẳng hạn như mê-tan, trộn lẫn với nước ngầm để hòa tan đá bùn, tạo thành bùn nhão được đẩy lên bề mặt qua các khe nứt.

Những núi lửa bùn này có kích thước rất đa dạng, sở hữu đường kính từ vài mét đến vài kilômét và có thể đạt độ cao lên đến vài trăm mét. Núi lửa bùn Wandan nằm gần ranh giới giữa thị trấn Wandan và thị trấn Xinyuan, đã phun trào ít nhất một lần mỗi năm kể từ năm 1988.

Mặc dù các vụ phun trào núi lửa bùn rất khó dự đoán, nhưng theo các quan chức địa phương, chúng thường xảy ra nhất ở làng Wannei hoặc các khu vực lân cận.