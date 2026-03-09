Sự kiện như một diễn đàn mở để thảo luận và lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng, đặc biệt là các bậc phụ huynh, HLV và chuyên gia về “Hệ thống và lộ trình xây dựng golf trẻ Việt Nam”. Đây là nền móng cho việc xây dựng một hệ sinh thái golf trẻ chuyên nghiệp, minh bạch và đồng bộ, nhằm phát hiện và nuôi dưỡng một thế hệ VĐV tài năng, sẵn sàng chinh phục các đấu trường quốc tế.

VGA xây dựng lộ trình phát triển golf trẻ trong giai đoạn mới. Ảnh: VGA

Hệ thống phát triển mới được nhấn mạnh vào 3 yếu tố: Hệ thống Xếp hạng (VGA Ranking) & Sự kết hợp với WAGR; Dự kiến tiêu chí tuyển chọn ĐTQG...

Trong khuôn khổ toạ đàm, những gia đình (phụ huynh) có những đóng góp thầm lặng nhưng to lớn, đồng hành và xây dựng nên những VĐV xuất sắc, mang lại thành tích tự hào cho golf Việt Nam trong năm 2025 đã được VGA vinh danh.