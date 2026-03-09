Highlights Learner Tien 2-1 Ben Shelton (nguồn: Tennis TV)

Learner Tien có lần thứ hai đối đầu Ben Shelton sau chiến thắng tại Mallorca năm ngoái, nhưng lần này hai tay vợt gặp nhau trên mặt sân cứng.

Dù Shelton có dấu hiệu không đạt thể trạng tốt từ trận trước, Tien vẫn phải trải qua ba set đầy khó khăn mới giành chiến thắng với tỷ số 7-6(3), 4-6, 6-3.

Learner Tien xuất sắc đánh bại Ben Shelton - Ảnh: ATP Tour

Tay vợt trẻ người Mỹ gốc Việt tiếp tục theo đuổi lối đánh mạo hiểm, điều khiến anh mắc không ít sai sót. Tien mắc tới 10 lỗi kép và bỏ lỡ bốn cơ hội bẻ game trong set đầu.

Tuy vậy, anh vẫn vượt qua Shelton ở loạt tie-break. Sang set hai, Shelton chơi khởi sắc hơn và tận dụng thành công cơ hội break ở game thứ 9 để cân bằng tỷ số.

Bước vào set quyết định, Shelton dần xuống sức và không thể duy trì sự ổn định. Tien tận dụng thời cơ để giành chiến thắng 6-3, qua đó ghi dấu lần thứ sáu trong sự nghiệp đánh bại một đối thủ thuộc top 10 thế giới.

Zverev trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 100 chiến thắng tại các giải Masters 1000 trong thập kỷ này - Ảnh: ATP Tour

Ở một trận đấu khác, hạt giống số 4 Alexander Zverev cũng gặp nhiều khó khăn trước Brandon Nakashima. Tay vợt người Đức phải thi đấu ba set căng thẳng mới giành chiến thắng 7-6(2), 5-7, 6-4 để đi tiếp vào vòng 4 Indian Wells Masters.

Kết quả này giúp Zverev trở thành tay vợt nam đầu tiên giành 100 chiến thắng tại các giải Masters 1000 trong thập kỷ này.