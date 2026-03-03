“Chạy sô” dự giải hội làng

Hội làng Kim Thiều (Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) năm nay đông vui hơn mọi năm, khi các đội bóng chuyền hàng đầu Việt Nam cả nam và nữ hội tụ về đây thi đấu, tranh những giải thưởng có giá trị.

Sau khi giải nam kết thúc, tâm điểm là cuộc tranh tài của các đội bóng chuyền nữ. Dù là giải làng nhưng chất lượng không thua kém giải VĐQG bởi có các tên tuổi như Binh chủng Thông tin, VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang, Hà Nội và Vietinbank.

Sân thi đấu bóng chuyền hội làng Kim Thiều không còn một chỗ trống. Ảnh: S.N

Trong các đội bóng trên, VTV Bình Điền Long An mới chỉ kết thúc trận play-off AVC Champions League 2026 với Supreme Chonburi (Thái Lan) vài ngày trước, và kịp có mặt tại Bắc Ninh để thi đấu. Cô trò HLV Ngọc Hoa chính là nhà đương kim vô địch của giải hội làng Kim Thiều.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh từ Indonesia về nước hôm 1/3, nhưng ngay trong ngày 2/3 cô đã ra sân cùng CLB Hà Nội. Đây cũng là giải đấu đầu tiên của tay đập sinh năm 2002 trong màu áo đội bóng Thủ đô, sau khi chia tay Quảng Ninh.

Như Quỳnh mới về nước được 1 ngày. Ảnh: S.N

Giải hội làng Kim Thiều cũng chào đón sự trở lại của Tú Linh sau khoảng 1 năm chữa trị chấn thương. Chủ công sinh năm 1999 là trụ cột quan trọng của Hóa chất Đức Giang.

Với Binh chủng Thông tin, đội bóng này vừa giành chức vô địch giải hội làng Quan Độ (Bắc Ninh), lập tức di chuyển tới Kim Thiều để “săn” giải, với đầy đủ tinh binh cùng sự dẫn dắt của HLV trưởng Phạm Văn Long.

Chóng mặt vì… tiền thưởng

Điều được chú ý nhất ở giải hội làng Kim Thiều không chỉ là màn biểu diễn sôi nổi, hấp dẫn của các tuyển thủ Việt Nam, các đội bóng mạnh hàng đầu, mà là những khoản thưởng tới tấp từ các nhà tài trợ cũng như BTC giải.

Một set đấu ở giải hội làng Kim Thiều thường kéo dài tới gần cả tiếng đồng hồ vì liên tục phải dừng lại để mạnh thường quân thưởng nóng.

VĐV nhận thưởng nóng ngay trên sân. Ảnh: S.N

Những khoản thưởng 1-5 triệu đồng và thậm chí cao hơn đến từ một cú phát bóng ăn điểm trực tiếp, một tình huống cắt bóng, một pha ghi điểm đẹp, một pha cứu bóng nỗ lực, sau mỗi set đấu, hay đơn giản chỉ là… thích thì thưởng vì xinh đẹp hay mặc số áo nổi bật.

Đặc biệt, VĐV ghi điểm sau vạch 3m, được treo tiền thưởng lên tới hơn 10 triệu đồng. BTC cũng bầu chọn và trao giải Hoa khôi của giải, với phần thưởng là 6 triệu đồng. VĐV xuất sắc nhất giải nhận 5 triệu đồng.

Nhà tài trợ có thể thưởng vài chục triệu đồng trong 1 set đấu. Ảnh: S.M

Khoảnh khắc trực tiếp trao “tiền tươi, thóc thật” trên sân là vui nhất, khi cả người thưởng lẫn người được nhận đều rộn ràng, vui như trẩy hội.

Ông Nguyễn Chu Sâm là “nhà tài trợ” chính của giải hội làng Kim Thiều. Người đàn ông có gương mặt trông khắc khổ, ăn mặc đơn giản, lại là một nhân vật có tiếng của làng, công việc kinh doanh rất thành công.

Ông Chu Sâm thưởng rất "đậm" tại hội làng Kim Thiều. Ảnh: S.N

“Quê hương là chùm khế ngọt. Tôi đã đồng hành và thưởng nóng cho các VĐV, người dân trong suốt 17 năm qua. Tôi ủng hộ không chỉ với bóng chuyền mà với cả các môn thể thao khác ở hội làng”, ông Sâm cho biết.

Theo thống kê của BTC, chỉ một mình ông Sâm, số tiền thưởng nóng cho các hoạt động vui chơi tại hội làng Kim Thiều năm nay lên tới gần 1 tỉ đồng. Riêng bóng chuyền, nhà tài trợ này cũng chi tới trên 200 triệu đồng để thưởng cho các VĐV.

Kiều Trinh và các đồng đội giành 2 chức vô địch hội làng liên tiếp. Ảnh: S.N

Kết thúc giải, Binh chủng Thông tin giành chức vô địch, nhận phần thưởng gần 100 triệu đồng cùng vô số giải thưởng cá nhân, các đội giành hạng nhì và đồng hạng ba cũng nhận phần thưởng hậu hĩnh.

Cả làng cùng vui

Trận chung kết giữa Binh chủng Thông tin và Hóa chất Đức Giang cống hiến cho người xem màn giằng co điểm số hấp dẫn, kéo dài tới đêm. Sân bóng chuyền làng Kim Thiều ken đặc người, CĐV thậm chí còn chèo cả lên cây, lên nóc nhà để cổ vũ hai đội.

Bầu không khí lễ hội trên sân bóng chuyền hội làng. Ảnh: S.N

Người dân được tận mắt chứng kiến các ngôi sao bằng xương bằng thịt thi đấu, được xem những màn thưởng nóng nhiều cảm xúc, và điều quan trọng là tất cả có một lễ hội đầy phấn khởi, để bước vào năm mới với khí thế lao động sôi nổi, khởi sắc.

Ở dưới sân, hai đội bóng không chỉ biểu diễn mang tới niềm vui cho người dân, mà còn là màn tập dượt, khởi động cho mùa giải mới. Đó cũng là lý do mà đội nào tham dự giải, cũng mang tới đội hình mạnh nhất, trong đó có những đội như Hà Nội còn xem giải hội làng là cơ hội đánh giá sự thích nghi của các tân binh.

Niềm vui của nhà vô địch giải hội làng Kim Thiều. Ảnh: S.N

Lâm Oanh, Kiều Trinh, Kim Thoa, Khánh Đang, Vi Thị Như Quỳnh… có những trải nghiệm không thể nào quên ở giải hội làng. Dù kết quả có thế nào, thì tất cả đều thêm nhiều niềm vui, động lực, để tiếp tục phấn đấu, sẵn sàng cho mùa giải 2026 với những thử thách chờ đón.