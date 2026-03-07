Sau 2 trận thua liên tiếp trước NEC ở tuần trước, Gunma Green Wings quyết tâm giành chiến thắng khi gặp Toray Arrows Shiga, đội bóng đang xếp hạng 12 tại giải bóng chuyền VĐQG. Tưởng chừng đây là đối thủ dễ chơi nhưng Thanh Thuý và các đồng đội gặp nhiều khó khăn.

Gunma có khởi đầu khá tốt trong set 1 nhưng lại đánh mất điểm đáng tiếc ở thời điểm quyết định dẫn đến để thua 23/25. Sang set 2, đội bóng của Thanh Thuý lấy lại sự tập trung và giành chiến thắng áp đảo 25/15, gỡ hoà 1-1.

Gunma Green Wings lội ngược dòng giành chiến thắng.

Bước sang set 3, các cô gái Gunma tiếp tục chơi dưới sức và thua 19/25. Trước nguy cơ thua chung cuộc, đội bóng áo xanh vùng lên mạnh mẽ, thắng 25/22 ở set 4. Ở set quyết định, hai đội chơi giằng co hấp dẫn, và chiến thắng thuộc về đội bóng của Thanh Thuý.

Với trận thắng này, Gunma cắt mạch thua, lấy lại sự tự tin cũng như cải thiện vị trí trên BXH. Đây là chiến thắng thứ 19 của họ ở mùa giải năm nay. Với cá nhân Thanh Thuý, chủ công đến từ Việt Nam tiếp tục có một trận đấu nổi bật, không chỉ tấn công ghi nhiều điểm quan trọng mà còn hỗ trợ rất tốt khâu phòng ngự.