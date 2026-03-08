Sau cuộc lội ngược dòng thắng nghẹt thở 3-2 ở trận "lượt đi", Gunma Green Wings tái đấu Toray Arrows Shiga tại giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Không như trận đấu trước, ngay set 1 trận này đội bóng của Thanh Thúy áp đảo hoàn toàn đối thủ, giành chiến thắng 25/10.

Tuy nhiên ở 2 set tiếp theo, Gunma Green Wings bất ngờ chơi thiếu tập trung, để đối thủ dẫn lại 2-1. Bước sang set 4, HLV Sakomoto sử dụng lại chiến thuật đưa Thanh Thuý đánh đối chuyền, chủ công là Rozanski và Takaso. Với chiến thuật này, Gunma thắng áp đảo 25/11 trước Toray và đưa trận đấu vào set đấu thứ 5.

Thanh Thúy tỏa sáng tại giải Nhật Bản.

Trong set đấu quyết định, sự tỏa sáng của các ngoại binh, trong đó có Thanh Thúy, giúp đội bóng áo xanh giành chiến thắng 15/8, chung cuộc thắng 3-2. Như vậy, đây là chiến thắng thứ 20 của Gunma Green Wings ở mùa giải năm nay.

Với cá nhân Thanh Thúy, đội trưởng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ghi 16 điểm (1 điểm chắn bóng) với hiệu suất 45.45%. Đây thực sự là món quà ý nghĩa với "4T" và các đồng đội trong ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Ở một diễn biến khác, Bích Thủy ghi 13 điểm, trở thành tay đập có điểm số cao nhất Okayama Seagulls trong trận thua 0-3 trước Victorina Himeji.