Tại Quân chủng Hải quân, chủ trương “hướng mạnh về cơ sở” đang được triển khai bằng những cách làm cụ thể, thực chất, gắn trực tiếp với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Đầu năm 2026, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình, động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân - đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa. Chuyến công tác không chỉ mang ý nghĩa thăm hỏi đầu năm mà còn là dịp khảo sát thực tiễn công tác tư tưởng tại tuyến đầu, nơi điều kiện sinh hoạt, huấn luyện và nhiệm vụ luôn đặc biệt khắc nghiệt.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong động viên cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, thời gian qua, Đảng ủy Vùng đã quán triệt sâu sắc quan điểm bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, từ đó chỉ đạo các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 146 được triển khai theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, bám sát thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhất là trong điều kiện thời tiết phức tạp, ban đêm và tình huống đối phương sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Điểm đáng chú ý là bên cạnh yêu cầu về chuyên môn, kỹ thuật, công tác tư tưởng được coi là một “trận địa” cần giữ vững từ đất liền đến đảo xa. Các cấp ủy, chỉ huy thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng bộ đội, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, nhất là đối với quân nhân có hoàn cảnh khó khăn, quân nhân mới ra đảo hoặc thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển. Qua đó, tạo sự ổn định về tâm lý, củng cố niềm tin và ý chí cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong kiểm tra phòng ở của cán bộ và biểu dương phong trào đọc sách của đơn vị

Lữ đoàn 146 là một trong những đơn vị tiêu biểu cho cách làm này. Năm 2025, đơn vị được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tuy nhiên, theo chỉ huy đơn vị, danh hiệu cao quý chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành động lực giữ vững kỷ luật, nền nếp chính quy và bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong điều kiện mới.

Trong buổi làm việc với đơn vị, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt đường lối chính trị, quân sự của Đảng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, xử trí linh hoạt các tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, Chính ủy Quân chủng lưu ý các cấp ủy, chỉ huy cần quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội – yếu tố trực tiếp tác động đến sự ổn định tư tưởng ở tuyến đầu.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân vui cùng chiến sĩ Lữ đoàn 146 trong bữa cơm đầu năm mới

Một nội dung được nhấn mạnh là công tác dân vận trên biển. Các đơn vị Hải quân tiếp tục là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển, đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Đây được coi là một phần quan trọng trong thế trận quốc phòng toàn dân trên biển.