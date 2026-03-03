Đó không đơn thuần chỉ là những động tác mang tính nghi thức, mà còn là cách người Việt bày tỏ lòng kính trọng, sự tri ân và sợi dây gắn kết giữa người sống với tổ tiên. Giá trị của nghi lễ này chính là ở thời điểm thực hiện, cách thức thực hiện và ý nghĩa phía sau mỗi hành động.

Khi nào người Việt bái - lạy - vái?

Trong đời sống thường nhật, nghi lễ chủ yếu diễn ra tại không gian thờ tự như bàn thờ gia tiên, bàn thờ thần linh. Nhiều gia đình vẫn duy trì thói quen thắp hương, khấn rồi vái hoặc lạy tùy hoàn cảnh.

Trong đó, vái là hình thức phổ biến nhất vì gọn nhẹ: người hành lễ đứng ngay ngắn, chắp tay và cúi theo nhịp, phù hợp với không gian hạn chế hoặc khi có đông người tham gia. Điều đáng lưu ý là trong cách gọi truyền thống, “bái” là tên chung cho các hình thức kính lễ. Còn vái và lạy là hai cách thực hiện cụ thể của bái, khác nhau ở mức độ trang trọng và cách thể hiện.

Ở các dịp định kỳ trong năm như tết Nguyên đán, Rằm tháng Giêng hay ngày giỗ tổ tiên, nghi lễ gia đình được thực hiện trang trọng hơn. Việc thắp hương, khấn và hành lễ trở thành điểm nhấn, với số lượt vái, lạy nhiều hơn, không khí nghiêm cẩn hơn; việc quỳ lạy (nếu được thực hiện) thường thể hiện sự tôn kính sâu sắc.

Theo các ghi chép xưa, việc cúng gia tiên vào dịp lễ, Tết được xếp vào cát tế, tức những nghi lễ mang ý nghĩa tốt lành. Trong đó, động tác quan trọng nhất là khể thủ.

“Khể” nghĩa là dừng lại. Khi lạy, người hành lễ cúi sát xuống và giữ một nhịp trước khi ngẩng lên. Khoảng dừng ấy chính là điểm nhấn thể hiện sự thành kính.

Ngoài các dịp lễ, Tết hằng năm, nghi lễ gia đình còn gắn với những dấu mốc trong vòng đời mỗi người.

Các dịp mừng và tạ như mừng thọ, cưới hỏi, tân gia… nhiều gia đình vẫn thắp hương, vái hoặc lạy để kính cáo và tạ ơn tổ tiên. Dù lời khấn có thể khác nhau theo từng gia đình, nghi thức hành lễ nhìn chung vẫn theo một trình tự quen thuộc: thắp hương, khấn; vái hoặc lạy; dâng lễ vật; và vái, lạy kết lễ.

Trong khi đó, ở tang lễ, nghi thức thường kéo dài và nặng về cảm xúc. Theo ghi chép, từ khi người qua đời cho đến trước mốc 100 ngày được gọi là hung tế, tức nghi lễ trong hoàn cảnh tang sự. Hình thức hành lễ đặc trưng lúc này là hung bái, trong đó khể tảng được xem là nghi thức quan trọng nhất.

Khể tảng gần với khể thủ nhưng khác ở cách thể hiện: khi phủ phục, hai tay mở sang hai bên, đầu cúi chạm đất và giữ lại một nhịp.

Trong đời sống gia đình Việt Nam, nghi lễ bái - lạy - vái không chỉ hiện diện ở những ngày "đại sự" như tang ma hay giỗ chạp, mà còn lặng lẽ đi cùng nhịp sinh hoạt thường ngày. Ảnh minh họa

Khác nhau ở từng động tác cúi đầu

Về cách thức thực hiện, vái là động tác đứng chắp tay, cúi nhẹ người. Hình thức này phù hợp khi không gian chật hẹp, đông người hoặc cần giữ nhịp hành lễ gọn gàng. Trong khi đó, lạy là động tác quỳ và cúi đầu sát, thậm chí chạm đất, thể hiện mức độ thành kính cao hơn, thường được thực hiện khi gia đình muốn bày tỏ sự tôn kính sâu sắc đối với đối tượng hành lễ.

Cách chắp tay cũng được quy định theo giới: nam lấy tay trái làm trọng (tay trái trùm lên tay phải), nữ lấy tay phải làm trọng (tay phải trùm lên tay trái). Dù mỗi vùng có thể có biến thể, quy ước "tay trọng" này cho thấy nghi lễ không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn đòi hỏi sự chuẩn mực, nhất quán trong từng chi tiết.

Trong nghi lễ Phật giáo, người hành lễ thường chắp tay theo thế búp sen - còn gọi là hư tâm hợp chưởng (liên hoa bộ tam gia ấn), kể cả khi cầm hương - thay vì chắp theo kiểu tay này bao tay kia.

Đặt thực hành của người Việt trong đối chiếu với lễ học cổ điển, có thể thấy chu lễ đề cập “cửu bái” (9 loại bái), trong đó 3 hình thức thường dùng để phân biệt cấp độ là: khể thủ, đốn thủ và không thủ. Theo chú giải cổ, khể thủ là cúi để đầu chạm đất và giữ lại một nhịp; đốn thủ cũng chạm đất nhưng mang tính nhanh, dứt khoát; còn không thủ là mức nhẹ hơn, khi đầu chỉ chạm tay.

Trong hung lễ, khể tảng được xem là trọng lễ, tức là mức độ hành lễ sâu và nặng nhất, thể hiện trọn vẹn sự thương kính, đau xót trước người đã khuất. Ngay tên gọi đã nói rõ động tác: “khể” là dừng lại, “tảng” là trán. Người hành lễ phải cúi để trán chạm đất và giữ nguyên trong một nhịp, thay vì chạm xuống rồi đứng dậy ngay.

Khác với khể thủ, ở khể tảng, khi phủ phục, hai tay mở sang hai bên, úp xuống đất, các ngón hướng về phía trước. Cách đặt tay này khiến thân người hạ thấp tối đa, trọng lượng dồn xuống phía đầu, tạo thành tư thế phủ phục hoàn toàn.

Việc hiểu đúng khể tảng giúp người hành lễ tránh làm theo thói quen hay hình thức. Khi ý thức rõ động tác và ý nghĩa của nó, mỗi lần cúi xuống không còn là nghi thức máy móc, mà trở thành sự bày tỏ thầm lặng của đạo hiếu và nỗi tiếc thương.

Nghi lễ và sợi dây gắn kết gia đình

Nếu chỉ nhìn bái - lạy - vái như một “hình thức”, ta dễ bỏ qua bản chất của nghi lễ. Đó là cách tổ chức và duy trì quan hệ đạo lý giữa người sống với người đã khuất, giữa con người với thần linh.

Bàn thờ không chỉ là nơi đặt tự khí (thần chủ, bài vị, di ảnh…) và tế khí (bát hương, đèn nến, mâm bồng…), mà còn là điểm quy chiếu tinh thần của gia đình. Tại đó, mỗi thành viên được nhắc nhớ về cội nguồn, bổn phận và vị trí của mình trong trật tự thân tộc, huyết thống.

Nhiều nghiên cứu nhân học về thờ cúng tổ tiên ở Việt Nam cho thấy, việc chăm lo hương khói được cộng đồng nhìn nhận như cách “nhớ ơn” và đáp đền “món nợ đạo lý” với ông bà, tổ tiên. Dưới góc nhìn này, nghi lễ không dừng ở không gian thờ tự mà còn chi phối ứng xử trong họ tộc, cách giáo dục con cháu và cả những lựa chọn khi đối diện biến động.

Trong đời sống hiện đại, nhịp sống gấp gáp và không gian cư trú thu hẹp khiến nghi lễ có phần giản lược: nhiều gia đình chủ yếu vái thay vì lạy, hoặc chuyển từ quỳ lạy sang cúi chào.

Dẫu vậy, giá trị cốt lõi vẫn nằm ở ý nghĩa quan hệ. Nghi lễ tiếp tục là ngôn ngữ bày tỏ sự thành kính với tiền nhân, đồng thời gắn kết các thành viên trong gia đình qua ký ức chung và ý thức trách nhiệm.

Nguyễn Chí Long