1. Dự đoán tử vi tuổi Dần hàng tháng năm 2026

Tháng Giêng (tháng Dần)

Công việc trước nghịch sau thuận, kiên trì mới có kết quả như kỳ vọng. Bạn có thể đón tin vui về chuyện tình cảm nhưng tiền bạc có xu hướng hao tán nhiều, đa phần cho việc hưởng thụ.

Tháng 2 âm lịch (tháng Mão)

Tuổi Dần ra ngõ gặp quý nhân, công việc làm ăn suôn sẻ, có thể ký kết hợp đồng thuận lợi; có tin vui từ xa báo về, con cái trong nhà rạng rỡ đường khoa cử.

Tháng 3 âm lịch (tháng Thìn)

Tiền bạc có xu hướng gia tăng nhưng đương số vất vả hơn nhiều, kiếm được đồng tiền không hề nhàn hạ. Bạn cần đề phòng ốm vặt hoặc đổ bệnh do đuối sức, áp lực tâm lý.

Tháng 4 âm lịch (tháng Tỵ)

Trong nhà ngập tràn hỷ tín, đón tin vui về cưới hỏi của người thân hoặc chuyện thêm con thêm cháu. Công việc làm ăn suôn sẻ, tài lộc gia tăng tốt nhưng cũng tiêu hao nhiều, chưa giữ được tiền trong tay.

Tháng 5 âm lịch (tháng Ngọ)

Vận quý nhân đạt đỉnh vượng, có người dẫn mối làm ăn tốt, mưu sự lớn nhỏ gì đều đạt được kết quả viên mãn. Đi lại có lộc, càng đi xa càng dễ tụ tài, nên chủ động nắm bắt.

Tháng 6 âm lịch (tháng Mùi)

Tuổi Dần cần lưu ý các vấn đề về sức khỏe, đi đứng cẩn thận kẻo gặp chấn thương. Dần nữ mạng mang thai có thể phải động chạm dao kéo, nhưng kết quả viên mãn. Tiền bạc có xu hướng ra nhiều hơn vào, chủ yếu để huy động đầu tư, làm ăn.

Tháng 7 âm lịch (tháng Thân)

Bạn cần đề phòng có kẻ vu oan giá họa gây thiệt hại về uy tín và hao tổn tài lộc; đi đứng thận trọng, hạn chế tới nơi nhiều âm khí kẻo dễ gặp xui xẻo. Gia đình có tin buồn tang chế.

Tháng 8 âm lịch (tháng Dậu)

Công việc gặp trục trặc ban đầu, sau mới thuận, nên làm gì cũng phải kiên trì, bỏ cuộc giữa chừng là hoài phí công sức. Gia đạo xảy ra không ít mâu thuẫn hoặc chuyện buồn; đề phòng mất trộm đồ đạc, tiền của do không khóa cửa cẩn thận.

Tháng 9 âm lịch (tháng Tuất)

Tài khí vượng trở lại, làm ăn kinh doanh được lộc, nhất là các ngành liên quan dịch vụ ăn uống, khách sạn hoặc du lịch. Tháng này bạn được lộc về đất đai, có thể là giao dịch thuận lợi hoặc được hưởng thừa kế.

Tháng 10 âm lịch (tháng Hợi)

Có kẻ gây chuyện thị phi nơi làm việc, nhất cử nhất động phải cẩn trọng kẻo vướng họa kiện tụng, nặng có thể là lao ngục. Dần đi xa dễ gặp xui xẻo như lỡ dở hành trình, gặp tai nạn bất ngờ, nên cân nhắc kỹ.

Tháng 11 âm lịch (tháng Tý)

Gia đạo đón hỷ tín, người ốm nhanh phục hồi nhờ gặp được thầy được thuốc. Việc làm ăn có thể mở rộng quy mô, đầu tư cũng bắt đầu thấy dấu hiệu sinh lời lớn.

Tháng 12 âm lịch (tháng Sửu)

Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng bạn tiêu pha không ít, chủ yếu tập trung vào xây sửa nhà cửa hoặc một số công trình phụ. Công việc bận rộn và áp lực nên sức khỏe có phần suy giảm, nên chú trọng nghỉ ngơi và ăn uống điều độ.

Tử vi tuổi Dần năm 2026 chi tiết từng tháng và cách hóa giải vận hạn. Ảnh minh họa: Freepik

2. Cách hay hóa giải vận xấu trong năm 2026 cho tuổi Dần

Có thể nói, "thời" của tuổi Dần đã đến, ví như gặp được "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Chỉ cần vững vàng tâm trí, chăm chỉ và nỗ lực phấn đấu không ngừng, đương số sẽ gặt hái được thành quả rất lớn trong năm 2026 này.

Tuy nhiên đi kèm với đó là những rủi ro tiềm ẩn khi có hung tinh tác động, đòi hỏi sự cẩn trọng cao độ, có thể áp dụng một số biện pháp sau để bảo toàn thành quả, hóa giải thị phi và tai họa bất ngờ.

Giữ lối sống khiêm tốn, tránh ngạo mạn

Sự nghiệp và tài chính thăng hoa trong năm Bính Ngọ dễ khiến người tuổi Dần sinh lòng tự mãn. Đây chính là cái cớ để hung tinh Thiên Quan và Ngũ Quỷ kích hoạt thị phi và tiểu nhân ganh ghét. Vì thế, đương số cần:

Đề cao tính khiêm tốn: Luôn giữ vững tinh thần thắng không kiêu, tránh khoa trương, khoe khoang thành tích. Ngạo mạn sẽ tạo ra kẻ thù không cần thiết.

Chuyên cần và nỗ lực: Tiền tài và danh vọng trong năm 2026 đều quy đổi từ sức lao động thực tế. Bạn cần tập trung vào công việc, nỗ lực hết mình và tránh đầu tư mạo hiểm hay ham muốn thành công nhanh chóng.

Cẩn trọng lời nói: Tuổi Dần nên hạn chế bàn tán, bình luận về chuyện người khác. Mọi lời nói, hành động cần tuân thủ khuôn phép để tránh bị kẻ xấu lợi dụng sơ hở gây họa kiện tụng, thị phi.

Tích cực làm việc thiện, giúp đỡ cộng đồng

Hành thiện là phương pháp tạo phước đức dễ dàng và lâu bền nhất, giúp tăng cường cát khí, từ đó làm suy yếu đáng kể ảnh hưởng của các hung tinh.

Gieo nhân lành: Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, giúp đỡ người thân, bạn bè. Đặc biệt, việc làm từ thiện hoặc hỗ trợ người gặp khó khăn trong năm nay sẽ giúp tích lũy phúc đức, làm nền tảng cho sự thành công bền vững.

Hóa giải hung khí: Mỗi hành động tốt đều gieo nhân lành, giúp tiêu trừ xui khí và tai ương tiềm ẩn. Khi gặp rắc rối, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời để hóa giải, biến nguy thành an.

Ưu tiên vấn đề sức khỏe và an toàn

Với sự đe dọa trực tiếp của cặp hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm, việc phòng tránh tai nạn và duy trì sức khỏe phải là ưu tiên hàng đầu, thậm chí quan trọng hơn cả công việc trong năm 2026 này đối với tuổi Dần.

Đương số tuyệt đối cẩn trọng khi tham gia giao thông và các hoạt động thể thao mạo hiểm. Luôn nhắc nhở bản thân lái xe an toàn, tránh xa rượu bia khi điều khiển phương tiện.

Bên cạnh đó, cần tập luyện thể chất điều độ, ăn uống đủ chất, và đặc biệt là đi ngủ sớm để tăng cường hệ miễn dịch, giải tỏa căng thẳng thần kinh do áp lực công việc.

Xem thêm: Tử vi tuổi Dần năm 2026: Sự nghiệp thăng hoa, tài lộc khởi sắc

Tử vi tuổi Dần năm 2026 chi tiết từng năm sinh

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm