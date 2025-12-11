Từ tháng 7/2025, việc triển khai cơ chế một cửa liên thông đã được áp dụng tại nhiều lĩnh vực hành chính, giúp kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Bộ phận Một cửa cấp tỉnh, thành phố và các xã/phường. Người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép kinh doanh và nhiều dịch vụ khác một cách thuận tiện, chỉ cần đăng nhập một lần. Hệ thống phản hồi nhanh chóng, minh bạch và giảm thiểu di chuyển, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Hành trình từ tìm hiểu trên Cổng Dịch vụ công, đến Bộ phận Một cửa và nhận kết quả điện tử đã nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng môi trường hành chính hiện đại, tiện lợi và minh bạch.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)