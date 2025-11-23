Trong báo cáo kết quả thực hiện cải cách hành chính 10 tháng đầu năm 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, Bộ Nội vụ cho biết, về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Chính phủ đã ban hành Nghị định 118 với nhiều quy định mới về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã theo hướng gần dân, phục vụ công dân tốt hơn; đồng thời đẩy mạnh thực hiện thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trên cơ sở đó, 32/34 địa phương đã thành lập 3.139 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã; Hà Nội và Quảng Ninh vận hành theo mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp và tổ chức các chi nhánh hoặc điểm phục vụ hành chính công.

Thống kê cho thấy, tổng số nhân sự tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã của 32 địa phương là 24.382 người, trung bình một Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được bố trí 6 nhân sự chuyên trách.

Theo số liệu thống kê của Bộ KH&CN, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cả nước đã đạt 39,98%, trong đó khối bộ đạt 54,46% và khối tỉnh là 16,94%.

Bộ phận một cửa của nhiều bộ, ngành, địa phương đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp và chủ động đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng hoạt động, nổi bật là việc tiếp nhận hồ sơ tại nhà hoặc hẹn giờ giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu; bố trí quầy tiếp nhận hồ sơ dành riêng cho người già, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người có công với cách mạng; bố trí Kiosk thông minh hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính.

Cũng theo Bộ Nội vụ, công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã dần đi vào ổn định. Tính từ ngày 1/7 đến ngày 30/10, tổng số hồ sơ tiếp nhận của 34 tỉnh, thành phố là 16 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó cấp xã là hơn 11,8 triệu hồ sơ (chiếm 73,8% tổng số hồ sơ của địa phương); có hơn 13,3 triệu hồ sơ thủ tục hành chính đã hoàn thành xử lý và trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp (chiếm 83% trong tổng số 16 triệu hồ sơ tiếp nhận), số hồ sơ được xử lý đúng hoặc sớm hạn đạt khoảng 90,8%.

Bên cạnh đó, 34/34 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc địa giới, trong đó có 5 địa phương gồm Đà Nẵng, Huế, Hưng Yên, Phú Thọ và Sơn La đã công bố thực hiện 100% đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết. Đồng thời, các địa phương cũng chú trọng số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, góp phần tiết kiệm chi phí sao in hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Về kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến, theo Tổ công tác triển khai Đề án 06, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được nâng cấp, kết nối thông suốt với 34/34 hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với hạ tầng kỹ thuật của Cổng có khả năng phục vụ 120.000 người dùng đồng thời.

Trong thời gian từ ngày 1/7 cho đến nay, hệ thống ghi nhận số lượng người dùng cao nhất đạt khoảng 50.000 người dùng đồng thời, chiếm khoảng 41,6% hiệu năng. Tổng số hồ sơ tiếp nhận của 34 tỉnh, thành phố là 13,8 triệu hồ sơ, trong đó có 11,5 triệu hồ sơ trực tuyến , chiếm 83,33%; hơn 5 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến thành công, với tổng số tiền 2,5 nghìn tỷ đồng.

Đến nay, các bộ, ngành đã cung cấp 59/73 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, Quyết định 422 ngày 4/4/2023 và Quyết định 206 ngày 28/02/2024. Một số thủ tục hành chính có tỷ lệ hồ sơ trực tuyến cao là thông báo lưu trú, đăng ký cấp biển số xe ô tô lần đầu, thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện, cấp điện mới từ lưới điện hạ áp, đăng ký tạm trú...

Song song đó, trong thời gian qua, việc triển khai 2 thủ tục hành chính liên thông đã tiếp tục được người dân hưởng ứng. Theo thống kê, kể từ ngày 1/7 đến nay, đã thu nhận 410.584 hồ sơ đăng ký khai sinh và 110.809 hồ sơ đăng ký khai tử. Một số địa phương có lượng hồ sơ đăng ký lớn là Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình...

Kết luận phiên họp ngày 15/11 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06, Ban chỉ đạo này đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì tham mưu sửa đổi, bổ sung “Nghị định 118 ngày 9/6/2025 về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia” theo trình tự, thủ tục rút gọn, bảo đảm việc thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình cung cấp dịch vụ công tập trung cấp bộ, với thời hạn hoàn thành là trong tháng 12/2025.