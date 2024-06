Cán bộ Công an huyện Tiên Yên hướng dẫn công dân sử dụng các tiện ích của VNeID.

Xác định rõ tính chất cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06, lực lượng Công an trên địa bàn huyện thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị liên quan để quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của đề án. Các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp đều được triển khai thực hiện đảm bảo “rõ việc, rõ người, rõ tiến độ, rõ hiệu quả”, đảm bảo sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành vận động, tuyên truyền người dân đi làm CCCD, định danh điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng định danh điện tử (VNeID), dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các Tổ cấp CCCD, định danh điện tử lưu động tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

Đến nay, công an huyện đã thu nhận 42.186 hồ sơ cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện cư trú trên địa bàn (đạt 100%) và 31.878 hồ sơ cấp tài khoản danh điện tử mức 2 (đạt 75%).

Toàn huyện có 12/12 (đạt 100%) cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) của huyện áp dụng tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng CCCD gắn chíp khi bệnh nhân đi KCB BHYT. Hiện đã có 38.406 lượt tra cứu, tỷ lệ tra cứu thành công đạt 77,6%; hoàn thành 100% làm sạch dữ liệu dân cư.

Số thuê bao điện thoại cố định và di động phát triển mới trên 3.452 thuê bao, Internet 915 thuê bao, di động được chuẩn hóa thông tin 1.955 thuê bao (đạt 83,8%); đã làm sạch 1.989 trường hợp là đối tượng nhận trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội hàng tháng….

Người dân Tiên Yên sử dụng thẻ CCCD gắn chíp để khám bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên.

“Nếu như trước đây đi khám bệnh tôi phải mang ít nhất 2 loại giấy tờ, nếu nhỡ quên thì về nhà lấy mất thời gian vì từ trung tâm lên xã Hà Lâu mất 20km, nay chỉ cần CCCD gắn chíp. Tôi thấy rất thuận lợi khi giải quyết các thủ tục khám chữa bệnh tại bệnh viện” - chị Chíu Sám Múi (xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên) chia sẻ.

Bên cạnh đó, Công an huyện Tiên Yên đã triển khai các mô hình, những tiện ích được phát triển từ nền tảng cơ sở DLQG về dân cư, CCCD, định danh điện tử như: Triển khai mô hình điểm tuyên truyền Dịch vụ công tực tuyến tại thị trấn Tiên Yên; Mô hình khai báo lưu trú ASM: Công an huyện đã tổ chức rà soát, cập nhật 100% cơ sở lưu trú vào phần mềm hệ thống Cơ sở DLQG về dân cư, kể cả bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, ký túc xá, nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê.

Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện hệ thống Camere AI tại 6 xã, qua đó đã phục vụ việc phối hợp, xác minh, xử lý được 3 vụ tai nạn giao thông; xác minh truy tìm, trao trả lại 500.000 đồng cho công dân đánh rơi người khác nhặt được; ngăn chặn 2 vụ việc thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự; truy tìm, xác minh 1 đối tượng trộm cắp tài sản.

Để người dân được hưởng nhiều hơn nữa thành quả mà Đề án 06 mang lại, Thượng tá Phạm Văn Tươi, Phó trưởng Công an huyện Tiên Yên cho biết: Chúng tôi tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp các tiện ích của Đề án 06 mang lại, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu theo phụ lục của Đề án 06, qua đó giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết các TTHC, tăng tính công khai, minh bạch. Chỉ đạo Công an xã, thị trấn tiếp tục hoàn thiện dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, cập nhật thông tin các đối tượng an sinh xã hội, người lao động… lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng định danh điện tử (VneID).

Theo Ngọc Trâm (Báo Quảng Ninh)