Ngày 8/9, bà Nguyễn Thị Kiều, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Long Xuyên, An Giang) cho biết đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ vụ việc kẻ gian lẻn vào trường, cướp tài sản của học sinh.

Theo bà Kiều, trường có gần 1.500 học sinh, bắt đầu năm học mới từ ngày 29/8. Trường bố trí 2 bảo vệ tại 2 cổng, một nam và một nữ, đều 47-52 tuổi. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với địa phương, hợp đồng thuê 2 bảo vệ dân phố cho cả năm học.

Vì là cấp tiểu học, nhiều học sinh còn bỡ ngỡ nên tuần đầu đến lớp, nhà trường tạo điều kiện cho phụ huynh đưa con em đến tận phòng học.

Đặng Anh Lộc khai nhận tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Ngày 5/9, Trường Tiểu học Nguyễn Du tổ chức khai giảng. Thời điểm này, đối tượng Đặng Anh Lộc (31 tuổi, ngụ phường Long Xuyên) lẻn vào trường, cướp tài sản học sinh.

“Trường khai giảng vào khoảng 7h cùng ngày. Lợi dụng lúc đông người ra vào, Lộc tìm cách đột nhập vào trường. Trong khi phần lớn giáo viên, học sinh và phụ huynh tập trung ở sân trường thì em N.K.Q. (lớp 5) đến trễ, lên phòng học cất cặp sách.

Lúc này, Lộc kéo em Q. vào nhà vệ sinh, lột lấy đôi bông tai bằng vàng (trị giá khoảng 5 triệu đồng - PV)”, Hiệu trưởng thông tin.

Không chỉ em Q. mà một học sinh lớp 5 khác tại ngôi trường này cũng bị Lộc cướp tài sản.

Theo bà Kiều, ngày 4/9, em này cùng mẹ (văn thư của trường - PV) đến lớp từ rất sớm. Lộc sau đó chặn em tại cầu thang, lột lấy đôi bông tai bằng vàng. Nữ sinh chạy ra báo cho bảo vệ thì Lộc đã rời đi.

Ngày khai giảng, em này tiếp tục nhìn thấy Lộc trong khuôn viên trường và báo cho Ban Giám hiệu. Tuy nhiên, khi giáo viên, học sinh tìm kiếm khắp các phòng học, nhà vệ sinh, đối tượng đã bỏ đi.

Một số phụ huynh sau đó nhận dạng được Lộc vì đối tượng sinh sống gần trường, và cung cấp thông tin cho cơ quan công an.

“Trong buổi lễ chào cờ sáng nay (8/9), chúng tôi đã trấn an học sinh, đồng thời gửi thông báo đến các phụ huynh. Theo đó, cha mẹ soạn đúng thời khóa biểu, không mang thêm nhiều sách vở và đưa, đón các con đúng giờ tại cổng trường. Qua đó, tránh tình trạng người lạ trà trộn vào khuôn viên trường.

Chúng tôi cũng khuyến cáo phụ huynh không đeo trang sức có giá trị hay đưa tiền mặt quá lớn cho các em”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Du cho hay.

Hiện Đặng Anh Lộc bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.