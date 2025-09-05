Sáng 5/9, cùng với học sinh cả nước, thầy và trò ở nhiều trường miền núi tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã bước vào năm học 2025-2026 trong không khí giản dị nhưng ấm áp, tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Tại điểm trường Tăk Pổ (xã Trà Tập, TP Đà Nẵng) - nơi từng “gây bão” mạng xã hội năm 2019 với lễ khai giảng mộc mạc - khung cảnh sáng nay lại một lần nữa lay động lòng người.

Các cô giáo cùng học sinh ở điểm trường Tăk Pổ nắm tay nhau đến lễ khai giảng.

Từ sáng sớm, học sinh đã chỉnh tề trang phục, háo hức cầm lá cờ Tổ quốc đỏ thắm, chờ lễ khai giảng khi mây còn vắt ngang sườn núi. Năm nay, điểm trường có 2 lớp: Một lớp mầm non với 22 trẻ và một lớp tiểu học 16 em.

Học sinh điểm trường Tăk Pổ háo hức với lá cờ Tổ quốc trên tay trong ngày khai giảng.

Đúng 7h30, lễ khai giảng bắt đầu. Trong tiếng vỗ tay của phụ huynh, cô giáo Trà Thị Thu nắm tay dẫn 11 học sinh lớp 1 vào lớp học mới.

Trong diễn văn khai giảng, cô Thu xúc động chia sẻ: “Hành trình giáo dục ở điểm trường lẻ là hành trình của sự bền bỉ. Mỗi trang vở sạch, mỗi nét chữ tròn, mỗi nụ cười đến lớp là một chiến thắng nhỏ nhưng ý nghĩa”.

Không khí khai giảng cũng rộn ràng ở xã Trà Tân (TP Đà Nẵng), nơi 1.490 học sinh các cấp bước vào năm học mới. Địa phương có 6 trường với 19 điểm trường, cơ bản đáp ứng việc dạy và học. Tuy nhiên, Trường PTDTBT Tiểu học Trần Cao Vân vẫn thiếu phòng học; nhiều trường chưa có thư viện, sân chơi, bếp ăn bán trú còn tạm bợ.

Lễ khai giảng đơn sơ nhưng ấm áp tại Trường PTDTBT THCS Lý Tự Trọng.

Để chuẩn bị cho năm học mới, địa phương đã sửa tạm các hạng mục hư hỏng, bố trí phòng học, lên kế hoạch xin kinh phí đầu tư xây mới những hạng mục xuống cấp.

Ở xã Nam Trà My (Đà Nẵng), Trường PTDTNT THCS&THPT Nam Trà My tổ chức lễ khai giảng với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, địa phương, phụ huynh, thầy cô và gần 330 học sinh. Năm học này, trường có 10 lớp với 329 học sinh, hơn 95% là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Lễ khai giảng tại Trường PTDTNT THCS&THPT Nam Trà My.

Còn tại tỉnh Quảng Ngãi, Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Tu Mơ Rông) khai giảng trong không khí đơn sơ nhưng trang nghiêm với 707 học sinh, đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

Do nhiều em nhà xa, không thuộc diện bán trú nên thường bỏ buổi học chiều. Để khắc phục, khoảng 5 năm nay trường duy trì nấu ăn trưa miễn phí và nuôi dưỡng học sinh mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm nay, trường dự kiến nấu ăn cho 74 học sinh ở điểm trường Kon Pia và chăm lo cho 30 học sinh mồ côi.

Hiệu trưởng Hồ Thị Thùy Vân cho biết kinh phí duy trì chủ yếu từ sự đóng góp của giáo viên, gây quỹ chăm nuôi và sự hỗ trợ của mạnh thường quân.

Nhiều món quà ý nghĩa được tặng cho học sinh Trường PTDTNT THCS Minh Long trong lễ khai giảng.

Niềm vui khai giảng năm nay càng trọn vẹn tại Trường PTDTNT THCS Minh Long (tỉnh Quảng Ngãi), nơi có 200 học sinh, phần lớn là con em đồng bào Hrê, đều được ăn ở nội trú tại khu nhà 2 tầng khang trang trị giá hơn 7 tỷ đồng vừa khánh thành.