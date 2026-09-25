TPHCM vừa phê duyệt nội dung thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2026-2030.

Một trong những nội dung đáng chú ý là thí điểm phân cấp tuyển dụng viên chức là giáo viên cho 246 trường, bao gồm cả tuyển dụng từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Theo quyết định, các trường được phân cấp tuyển dụng giáo viên và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức mới được tuyển dụng theo quy định hiện hành.

Đây là nhóm trường đang thực hiện các chương trình giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, chương trình tích hợp hoặc chương trình nước ngoài.

Trong tổng số 246 trường, TPHCM hiện có 86 trường tiên tiến, chất lượng cao, gồm 32 trường mầm non, 31 trường tiểu học, 19 trường THCS và 4 trường THPT.

Học sinh Trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Huế

Ngoài ra, có 160 trường thực hiện chương trình tích hợp, chương trình nước ngoài, gồm 89 trường tiểu học, 56 trường THCS và 15 trường THPT.

Việc phân cấp tuyển dụng được kỳ vọng giúp các trường chủ động hơn trong việc lựa chọn, bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp với yêu cầu chương trình đào tạo, đặc biệt đối với những trường triển khai các chương trình tiên tiến, tích hợp và quốc tế.

Theo nội dung thí điểm, các trường này cũng được ký hợp đồng với giáo viên nước ngoài theo quy định để đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình và tăng cường môi trường học tập hội nhập quốc tế.

Việc thí điểm được thực hiện trong giai đoạn 2026-2030, nằm trong chủ trương đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông của TPHCM.

246 trường học như sau: