Trong thư gửi học sinh và phụ huynh ngày 22/9, thầy Đỗ Đình Đảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, bày tỏ nỗi lo lắng học sinh có thể bị ướt quần áo, cặp sách, giày dép, thậm chí về nhà muộn sau trận mưa kéo dài hơn 2 giờ khiến nhiều khu vực TPHCM ngập sâu.

Hiệu trưởng nhắc học sinh trong những ngày mưa bão cần cẩn thận trên đường về, tránh các đoạn đường ngập sâu, chú ý cây xanh có nguy cơ gãy đổ, bảng hiệu, mái che và những vật dụng có thể rơi xuống. Khi cần thiết, học sinh nên tìm nơi trú an toàn và liên hệ với gia đình để được hỗ trợ.

Mưa lớn ở TPHCM chiều ngày 22/9, phụ huynh và học sinh vật lộn về nhà. Ảnh: Nguyễn Huế

Đáng chú ý, thầy Đảo cũng lưu ý học sinh về chuyện giày dép trong những ngày mưa lớn: Nếu giày dép bị ướt, sáng 23/9, học sinh có thể đến trường bằng một đôi dép hoặc đôi giày khác, miễn là phù hợp, sạch sẽ và bảo đảm an toàn. “Nhà trường sẽ không trừ bất kỳ điểm rèn luyện nào của các em chỉ vì đôi giày bị ướt do mưa”, thầy Đảo viết.

Hiệu trưởng cho rằng một đôi giày không nói lên nhân cách của học sinh, cũng như một bộ quần áo bị ướt không làm thay đổi giá trị của một con người. Điều quan trọng nhất là học sinh biết giữ an toàn cho bản thân, quan tâm đến sức khỏe và trở về nhà bình an.

Với phụ huynh, thầy Đảo nhắn nhủ trong những ngày mưa bão, nếu hành trình đón con có thể lâu hơn thường lệ, hãy kiên nhẫn thêm một chút.

“Có lẽ hôm nay, điều các con cần nhất không phải là một lời trách vì về muộn hay vì làm ướt đồ đạc, mà là một câu: ‘Con về nhà an toàn là được rồi!’”, thầy viết.

Cuối thư, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ nhắc học sinh nếu bị ướt mưa cần thay quần áo khô, uống nước ấm, giữ ấm cơ thể và nghỉ ngơi. Nếu cảm thấy không khỏe, các em cần báo ngay cho cha mẹ hoặc người thân để được chăm sóc.

“Thầy luôn ở đây, đồng hành cùng các em!”, thầy Đỗ Đình Đảo nhắn gửi học sinh.

Tại nhiều trường học, học sinh được yêu cầu mang giày hoặc dép quai hậu khi đến trường và mặc đồng phục theo quy định.

Tối 22/9, mưa lớn kèm sấm sét khiến nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập sâu, đúng thời điểm tan tầm, người dân chật vật về nhà.

Trong hai ngày 21-22/9, nhiều nơi ở Nam Bộ liên tục ghi nhận lượng mưa trên 100mm trong vòng 24 giờ. Cá biệt, Nhà Bè (TPHCM) ghi nhận lượng mưa lên tới 249mm trong ngày 21/9.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, TPHCM và Nam Bộ tiếp tục có mưa lớn diện rộng trong ngày 23-25/9.

Trong hôm nay (23/9), dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động mạnh, trong khi vùng xoáy thấp trên biển di chuyển vào đất liền Nam Bộ. Đây là những yếu tố khiến mưa tại khu vực gia tăng.

Thời tiết Nam Bộ hôm nay nhiều mây, mưa xuất hiện sớm và có khả năng xảy ra trên diện rộng. Nhiệt độ cao nhất giảm sâu, phổ biến 28-31 độ C.

Mưa có thể kéo dài trong ngày, tập trung chủ yếu từ trưa, chiều đến tối và có thể tiếp diễn trong đêm. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập sâu, trong đó có TPHCM.

Trong các cơn giông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

