Bắc Ninh:

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều bài viết nghi vấn một thí sinh của Trường THPT Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) được giám thị trực tiếp hỗ trợ giải đề môn Toán và Tiếng Anh trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo nội dung các bài đăng, thí sinh này đạt 10 điểm môn Toán và 9,75 điểm môn Tiếng Anh dù kết quả học tập trước đó được cho là không cao.

Trao đổi với VietNamNet ngày 21/7, ông Hoàng Văn Quý, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài, khẳng định những thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật.

Theo ông Quý, ngay sau khi xuất hiện các thông tin trên, nhà trường đã rà soát toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, từ việc đánh số báo danh, bố trí phòng thi đến công tác coi thi. Kết quả kiểm tra cho thấy mọi khâu đều được thực hiện đúng quy định của Bộ GD-ĐT.

"Khi có thông tin phản ánh, chúng tôi đã kiểm tra hồ sơ học tập của thí sinh. Ở cả hai học kỳ lớp 12, điểm bình quân môn Toán của em đạt 9,7; môn Tiếng Anh đạt 9,9", ông Quý cho biết.

Trường THPT Lương Tài (Bắc Ninh). Ảnh: Trường THPT Lương Tài

Hiệu trưởng Trường THPT Lương Tài thông tin thêm, nhà trường đang phối hợp với Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh cùng cơ quan công an để xác minh, làm rõ nguồn phát tán các thông tin sai sự thật và sẽ xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Đây không phải lần đầu kết quả thi của thí sinh tại điểm thi Trường THPT Lương Tài gây tranh luận trên mạng xã hội.

Trước đó, dư luận cũng từng xôn xao trước thông tin về nữ sinh N.T.T.N. bị đặt nghi vấn khi đạt 9,5 điểm môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, trong khi kết quả thi thử được cho là không cao.

Liên quan đến vụ việc này, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bắc Ninh, khẳng định mọi nội dung có dấu hiệu liên quan đến vi phạm quy chế thi đều phải được kiểm tra khách quan, dựa trên hồ sơ, tài liệu và các căn cứ có thể kiểm chứng.

Theo lãnh đạo Sở, quá trình xác minh sẽ làm rõ từng nội dung đang được dư luận đặt nghi vấn, bảo đảm tính khách quan, minh bạch.

Qua kiểm tra sơ bộ hồ sơ học tập của nữ sinh N.T.T.N., Sở GD-ĐT cho biết kết quả học tập môn Toán của nữ sinh N.T.T.N. khá tốt. Cụ thể, điểm trung bình môn Toán lớp 12 đạt 8,4 ở học kỳ I và 8,9 ở học kỳ II. Tại kỳ thi thử, thí sinh đi muộn nên kết quả làm bài bị ảnh hưởng. Ngoài việc học chính khóa, nữ sinh cũng tham gia nhiều lớp học thêm và bồi dưỡng kiến thức, được cho là một trong những yếu tố góp phần giúp cải thiện kết quả thi.

Hiện các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục xác minh các thông tin lan truyền trên mạng xã hội trước khi đưa ra kết luận chính thức, đồng thời sẽ xử lý theo quy định nếu xác định có hành vi tung tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín của kỳ thi và các cá nhân liên quan.