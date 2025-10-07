Ngày 7/10, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn (phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) cho biết, đã gửi thư xin lỗi tới phụ huynh và học sinh liên quan đến bữa ăn trưa hôm qua (6/10) chưa đạt yêu cầu.

Trong thư, bà Thủy bày tỏ lời xin lỗi chân thành và nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình quản lý, giám sát thực đơn, khẩu phần ăn, khiến chất lượng bữa ăn chưa bảo đảm.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nhà trường đã xác minh và làm việc với đơn vị cung cấp suất ăn để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh quy trình, tránh tái diễn sự cố tương tự. Đồng thời cam kết tăng cường giám sát hằng ngày, nâng cao chất lượng bữa ăn và bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú.

Bức thư xin lỗi của Hiệu trưởng. Ảnh: Hải Huyền

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ chụp khẩu phần ăn, giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm gửi vào nhóm lớp của mình để phụ huynh dễ dàng giám sát và yên tâm hơn.

Trước đó, vào chiều 6/10, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh bữa ăn bán trú gồm cơm trắng, 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, một món giống muối mè và bát canh ít rau trị giá 25.000 đồng của học sinh Trường Tiểu học số 1 Ba Đồn.

Theo bà Trần Thị Minh Thủy, hiện trường có gần 600 học sinh ăn bán trú, thực phẩm được cung cấp bởi một doanh nghiệp theo hợp đồng. Tuy nhiên do sau bão, nguồn thực phẩm khan hiếm, thịt lợn chưa đảm bảo nên nhà trường chưa cho học sinh dùng. Vì vậy, bữa ăn ngày 6/10 chưa đạt yêu cầu.