Theo hãng tin CNN, vụ tai nạn xảy ra vào tối 1/10 đã khiến cánh của một máy bay đập vào cửa sổ buồng lái của chiếc còn lại. Cả hai máy bay liên quan đến "vụ va chạm tốc độ thấp" đều là loại CRJ-900 do hãng Endeavor Air, công ty con của Delta Air Lines khai thác.

Khi chuyến bay 5047 vừa đáp xuống sân bay LaGuardia sau hành trình từ Charlotte thuộc bang Bắc Carolina, Mỹ, cánh của chuyến bay 5155 đang chuẩn bị khởi hành đến Roanoke của bang Virginia đã va phải mũi của nó.

Hiện trường 2 máy bay chở khách va chạm tại Sân bay LaGuardia, New York, Mỹ. Ảnh: CNN

Được biết, chuyến bay 5047 chở theo 57 hành khách và chuyến bay 5155 có 28 hành khách. Các hành khách sau đó đã được đưa đến nhà ga sân bay bằng xe buýt, được cung cấp phòng khách sạn và bữa ăn trong lúc chờ.

Phần mũi máy bay bị vỡ. Ảnh: New York Post

Sân bay LaGuardia khẳng định sự cố không làm ảnh hưởng tới hoạt động của cơ sở này.

Theo ghi âm của đài kiểm soát không lưu, phi công của chuyến bay 5155 báo cáo, một tiếp viên hàng không đã bị thương ở đầu gối trong vụ va chạm.

Phần cánh của máy bay bị hư hại sau va chạm. Ảnh: New York Post

"Delta sẽ làm việc với tất cả các cơ quan chức năng liên quan để xem xét những gì đã xảy ra, bởi sự an toàn của hành khách và nhân viên là trên hết. Chúng tôi xin lỗi hành khách về sự cố này", hãng Delta Air Lines tuyên bố.