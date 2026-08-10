Dự án nâng cấp Quốc lộ 22 đoạn từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3 có tổng mức đầu tư hơn 10.400 tỷ đồng theo hình thức BOT. Tuyến đường dài khoảng 8,7 km, đi qua phường Trung Mỹ Tây và các xã Bà Điểm, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn. Dự kiến hoàn thành vào năm 2028, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60m, quy mô 10 làn xe.

Ghi nhận những ngày cuối tháng 7, dọc Quốc lộ 22, nhiều nhà dân, cửa hàng đã được tháo dỡ một phần, chủ cơ sở di dời đồ đạc, chờ giải tỏa hoàn toàn.

Anh Nguyễn Minh Hiền (40 tuổi) chia sẻ gia đình đã bàn giao hơn 300m² đất nông nghiệp để thực hiện dự án và nhận hơn 3 tỷ đồng tiền bồi thường.

Phần diện tích còn lại, anh Nguyễn Minh Hiền tiến hành sửa sang để sớm ổn định sinh hoạt và hoạt động kinh doanh.

Anh Hiền cho biết, Quốc lộ 22 thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm sáng, chiều và các dịp lễ, Tết, có thời điểm dòng xe nối dài đến khuya. "Người dân ở đây mong dự án sớm triển khai để giảm kẹt xe, việc đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi hơn", anh nói.

Chị Đặng Hải Vân, xã Xuân Thới Sơn, cho biết gia đình đã nhận gần 2,9 tỷ đồng tiền bồi thường và đồng thuận bàn giao mặt bằng. Theo chị, mức bồi thường tương đối hợp lý nên gia đình sớm thu xếp tháo dỡ công trình để phục vụ dự án.

Một căn nhà đang được công nhân tiến hành tháo dỡ.

Công nhân cùng máy xúc, xe cẩu phá dỡ các dãy nhà mặt tiền để bàn giao mặt bằng cho dự án.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Xuân Thới Sơn, dự án thành phần 1 phục vụ cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22 có 987 trường hợp bị ảnh hưởng.

Bà Bích Hạnh (65 tuổi, xã Bà Điểm) cho biết gia đình đã bàn giao mặt bằng để phục vụ dự án. Mảnh đất gần 140m² của bà thuộc diện thu hồi, được bồi thường khoảng 2 tỷ đồng. Sau khi tháo dỡ công trình, gia đình đang xây lại ngôi nhà trên phần đất còn lại để sớm ổn định cuộc sống.

Dự án sẽ xây dựng 7 cầu vượt tại các nút giao trọng yếu gồm Nguyễn Ảnh Thủ, Nguyễn Thị Sóc - Nhà Vuông, Lê Thị Hà, Trần Văn Mười - Bà Triệu, Lý Thường Kiệt - Nguyễn Văn Bứa, Nguyễn Thị Nuôi và Dương Công Khi - Lê Lợi.

Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng giảm ùn tắc và tai nạn giao thông tại cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, đồng thời tăng khả năng kết nối với các dự án hạ tầng trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, kinh tế và giao thương cho khu vực.