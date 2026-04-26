Tối 26/4, đại diện Đội Chữa cháy và CNCH số 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) cho biết vừa kịp thời giải cứu một người đàn ông đứng ở mái bên ngoài tầng 5 của tòa nhà Rose Town (số 97 Ngọc Hồi, phường Yên Sở).

Thời điểm trên, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một người đàn ông leo qua cửa sổ, đứng ở khu vực mái ở tầng 5 của tòa nhà.

Người đàn ông đứng ở khu vực mái tầng 5 của chung cư. Ảnh: CACC

Cảnh sát triển khai giải cứu người đàn ông. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP đã điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH số 5 đến hiện trường cứu nạn.

Tại hiện trường, cảnh sát đã triển khai xe thang, đệm hơi để cứu nạn, cứu hộ; đồng thời, tìm cách tiếp cận người đàn ông từ nhiều mũi như cửa sổ, ban công của các tầng lân cận.

Sau thời gian động viên, thuyết phục, cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH số 5 đã tiếp cận và đưa được người đàn ông xuống tầng 1 an toàn.

Danh tính người đàn ông được làm rõ là anh V.M.C. (36 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội). Lực lượng chức năng đã bàn giao anh C. cho gia đình.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.