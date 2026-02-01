Phương Oanh sinh năm 1989, là một trong những diễn viên nổi bật nhất của phim giờ vàng VTV qua các phim Quỳnh búp bê, Hương vị tình thân và gần nhất là Gió ngang khoảng trời xanh.

Phương Oanh kheo tài nấu ăn. Ảnh chụp màn hình.

Ngoài nhan sắc và khả năng diễn xuất, cô có lượng lớn người hâm mộ vì khả năng nấu ăn ấn tượng. Các clip nấu ăn của nữ diễn viên trong căn bếp nhà quen thuộc luôn hút hàng triệu view cùng lượng tương tác lớn. Phần lớn khen Phương Oanh khéo tay, vừa xinh lại vừa đảm đang hiếm có.

Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục gây sốt với clip hướng dẫn cách luộc gà, đồ xôi để thắp hương ngày rằm không khác đầu bếp chuyên nghiệp. Xuất hiện trong chiếc đầm trắng đơn giản kết hợp cùng một chiếc khăn lụa quàng cổ sặc sỡ, Phương Oanh thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhờ nhan sắc mặn mà cùng bàn tay khéo léo.

Dù clip này không trực tiếp được chính chủ đăng tải trên trang cá nhân của Phương Oanh nhưng vẫn hút gần 6 triệu lượt xem trong thời gian ngắn với gần 50 nghìn lượt thích và gần 4 nghìn bình luận, phần lớn bày tỏ sự ngưỡng mộ vì khả năng nấu ăn của nữ diễn viên.

Kể từ dòng trạng thái cuối cùng đăng giữa tháng 10/2025 sau biến cố gia đình, Phương Oanh không có bất cứ hoạt động nào trên trang cá nhân cũng như fanpage vốn trước đó hút lượng view rất lớn. Sau khi hoàn thành vai diễn trong Gió ngang khoảng trời xanh, nữ diễn viên chọn sống kín tiếng để bảo vệ sự riêng tư cho bản thân và các con.