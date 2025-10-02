Tận hưởng mùa thu "đẹp nhất châu lục" ở Hà Nội
Mới đây, bên cạnh nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như đảo Nami (Hàn Quốc), Kyoto (Nhật Bản) hay Cửu Trại Câu (Trung Quốc), Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách "những điểm đến đẹp nhất châu Á để ngắm lá mùa thu" do Time Out công bố.
Tháng 10 này, khi tới Hà Nội, du khách có thể dạo quanh phố cổ tận hưởng không khí mùa thu mát mẻ, ngắm những hàng cây thay lá vàng, lá đỏ. Đây cũng là lúc phố Hàng Mã được trang trí Trung thu rất đẹp mắt, trở thành bối cảnh chụp ảnh nhiều người mê.
Ngoài ra, du khách cũng có thể trải nghiệm những tour khám phá ngoại ô Hà Nội như tới làng cổ Đường Lâm, làng gốm Bát Tràng, làng sơn mài Hạ Thái, làng nón Chuông, làng hương Quảng Phú Cầu...
Cốm, xôi cốm, sấu chín là những đặc sản mùa thu du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức.
Chiêm ngưỡng thác Bản Giốc (Cao Bằng)
Năm 2024, thác Bản Giốc được tạp chí du lịch Travel+Leisure của Mỹ bình chọn là một trong 21 thác nước đẹp nhất thế giới.
Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp con thác, du khách nên tới vào tháng 10, khi tiết trời sang thu, thác tuôn chảy mạnh, tung bọt trắng xóa, nước trong xanh màu ngọc bích.
Ngày 4/10 tới đây, tại khu du lịch thác Bản Giốc sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật và tuyên truyền, quảng bá du lịch với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Đến đây, du khách được trải nghiệm cuộc sống, ẩm thực độc đáo của người dân địa phương. Du khách có thể kết hợp khám phá động Ngườm Ngao, hang Pác Bó, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, làng đá Khuổi Ky.
Săn mây, ngắm hoa chi pâu ở Tà Chì Nhù (Lào Cai)
Đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979m so với mực nước biển, là một trong những cung leo núi được nhiều người lựa chọn nhờ đường đi tương đối dễ, phù hợp với cả những du khách ít vận động thể thao.
Tháng 9, tháng 10 hàng năm, nơi đây thu hút rất đông du khách đến săn mây và chiêm ngưỡng mùa hoa chi pâu (tên gọi khác là cỏ mật rồng). Loài hoa dại này mang vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa kiên cường, khoe sắc tím mộng mơ giữa những triền núi non trập trùng.
Ngắm tam giác mạch ở thảo nguyên Suôi Thầu (Tuyên Quang)
Tháng 10 là thời điểm hoa tam giác mạch bắt đầu vào mùa khoe sắc ở Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ).
Thảo nguyên Suôi Thầu là một trong những điểm thu hút đông du khách nhất nhờ khung cảnh nên thơ vào những ngày đầu thu: ruộng ngô, ruộng lúa xanh mướt; tam giác mạch bắt đầu nở hoa; sương mờ và biển mây giăng kín.
Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mặt nước biển, không khí ở đây trong lành, mát mẻ, thích hợp làm nơi "đổi gió", "chữa lành" cho du khách thập phương.
Tới "thiên đường biển đảo miền Bắc"
Tháng 10, Cô Tô (Quảng Ninh) không còn sôi động, đông đúc như những tháng hè mà trở nên bình yên, tiết trời sang thu mát mẻ, nhịp sống nhẹ nhàng, có phần trầm lặng khác lạ.
Đây được xem như khoảng thời gian để Cô Tô "nghỉ ngơi và hồi phục" nhưng cũng là thời gian lý tưởng nếu du khách muốn đi "chữa lành", nghỉ dưỡng.
Sáng sớm, du khách có thể di chuyển ra khu vực cầu cảng để ngắm bình minh, đón chờ những chiếc tàu cá về bến, mang theo hải sản tươi rói. Trong ngày, du khách có thể qua khám phá đảo Thanh Lân, đảo Cá Chép, đảo Bảy Sao...