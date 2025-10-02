Tận hưởng mùa thu "đẹp nhất châu lục" ở Hà Nội Mới đây, bên cạnh nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như đảo Nami (Hàn Quốc), Kyoto (Nhật Bản) hay Cửu Trại Câu (Trung Quốc), Hà Nội là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách "những điểm đến đẹp nhất châu Á để ngắm lá mùa thu" do Time Out công bố. Mùa thay lá ở Hà Nội. Ảnh: Time Out/Nguyen Quoc Thang Tháng 10 này, khi tới Hà Nội, du khách có thể dạo quanh phố cổ tận hưởng không khí mùa thu mát mẻ, ngắm những hàng cây thay lá vàng, lá đỏ. Đây cũng là lúc phố Hàng Mã được trang trí Trung thu rất đẹp mắt, trở thành bối cảnh chụp ảnh nhiều người mê. Ngoài ra, du khách cũng có thể trải nghiệm những tour khám phá ngoại ô Hà Nội như tới làng cổ Đường Lâm, làng gốm Bát Tràng, làng sơn mài Hạ Thái, làng nón Chuông, làng hương Quảng Phú Cầu... Cốm, xôi cốm, sấu chín là những đặc sản mùa thu du khách đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức.

Chiêm ngưỡng thác Bản Giốc (Cao Bằng) Năm 2024, thác Bản Giốc được tạp chí du lịch Travel+Leisure của Mỹ bình chọn là một trong 21 thác nước đẹp nhất thế giới. Để chiêm ngưỡng vẻ đẹp con thác, du khách nên tới vào tháng 10, khi tiết trời sang thu, thác tuôn chảy mạnh, tung bọt trắng xóa, nước trong xanh màu ngọc bích. Thác Bản Giốc có độ cao 53m, chia làm 3 tầng và có 2 dòng chảy Ngày 4/10 tới đây, tại khu du lịch thác Bản Giốc sẽ diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật và tuyên truyền, quảng bá du lịch với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đến đây, du khách được trải nghiệm cuộc sống, ẩm thực độc đáo của người dân địa phương. Du khách có thể kết hợp khám phá động Ngườm Ngao, hang Pác Bó, chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, làng đá Khuổi Ky. Làng đá Khuổi Ky cách thác Bản Giốc khoảng 2km. Những năm gần đây, ngôi làng cổ của người Tày thu hút nhiều du khách nhờ nét độc đáo về kiến trúc, văn hóa truyền thống

Săn mây, ngắm hoa chi pâu ở Tà Chì Nhù (Lào Cai) Đỉnh Tà Chì Nhù cao 2.979m so với mực nước biển, là một trong những cung leo núi được nhiều người lựa chọn nhờ đường đi tương đối dễ, phù hợp với cả những du khách ít vận động thể thao. Tháng 9, tháng 10 hàng năm, nơi đây thu hút rất đông du khách đến săn mây và chiêm ngưỡng mùa hoa chi pâu (tên gọi khác là cỏ mật rồng). Loài hoa dại này mang vẻ đẹp vừa dịu dàng, vừa kiên cường, khoe sắc tím mộng mơ giữa những triền núi non trập trùng. Du khách đổ về đỉnh Tà Chì Nhù tháng 10/2024. Ảnh: Thừa Hòa

Ngắm tam giác mạch ở thảo nguyên Suôi Thầu (Tuyên Quang) Tháng 10 là thời điểm hoa tam giác mạch bắt đầu vào mùa khoe sắc ở Tuyên Quang (khu vực Hà Giang cũ). Thảo nguyên Suôi Thầu là một trong những điểm thu hút đông du khách nhất nhờ khung cảnh nên thơ vào những ngày đầu thu: ruộng ngô, ruộng lúa xanh mướt; tam giác mạch bắt đầu nở hoa; sương mờ và biển mây giăng kín. Nằm ở độ cao trên 1.200m so với mặt nước biển, không khí ở đây trong lành, mát mẻ, thích hợp làm nơi "đổi gió", "chữa lành" cho du khách thập phương. Suôi Thầu vẫn mang vẻ đẹp hoang sơ, mộc mạc. Ảnh: Uy Jun Pyo