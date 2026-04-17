Video: Mỹ triển khai trực thăng quan sát tàu chở hàng ở Vịnh Oman. Nguồn: CENTCOM

Những hình ảnh được CENTCOM chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 16/4 cho thấy các thủy thủ có mặt trên những tàu chiến Mỹ tham gia nhiệm vụ phong tỏa eo biển Hormuz đang sử dụng ống nhòm hoặc kính ngắm trên súng bắn tỉa quan sát một số tàu chở hàng. Nếu cần thiết, phía Mỹ sẽ triển khai trực thăng để buộc các tàu thuyền trên phải quay đầu.

Trong đoạn video được lực lượng Washington công bố sau đó, trực thăng cất cánh từ khu trục hạm USS Michael Murphy thuộc lớp tàu Arleigh Burke bay quanh một con tàu chở dầu đang di chuyển ở Vịnh Oman, trong khi thủy thủ của tàu chiến này liên lạc bằng vô tuyến với các thuyền viên của tàu chở dầu.

Theo thông tin từ CENTCOM, Hải quân Mỹ “trong 72 giờ thực hiện lệnh phong tỏa” đã buộc ít nhất 14 tàu thuyền phải quay đầu.

Lính Mỹ dùng ống nhòm quan sát tàu chở hàng di chuyển ở eo biển Hormuz.

