Theo tờ The Hill, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 14/4 đã công bố quy mô lực lượng đang phong tỏa eo biển Hormuz, nhấn mạnh không có con tàu nào có thể rời khỏi hoặc đi vào các cảng của Iran.

"Đang có hơn 10.000 binh sĩ Mỹ cùng hàng chục chiến hạm, máy bay ngăn chặn tàu thuyền ra hoặc vào các cảng của Iran. Trong 24 giờ đầu tiên, không một con tàu nào vượt được qua vòng phong tỏa. Đã có 6 tàu hàng tuân theo chỉ thị của quân đội Mỹ khi quay đầu về một cảng của Iran trên Vịnh Oman", thông báo của CENTCOM nêu rõ.

Cũng theo quân đội Mỹ, Washington "đang hỗ trợ quyền tự do hàng hải cho các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz để đến và đi từ các cảng không thuộc Iran".

Mỹ thông báo về lực lượng tham gia hoạt động phong toả eo biển Hormuz. Ảnh: CENTCOM

Trong ngày 14/4, Đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz nhấn mạnh Washington sẽ tiếp tục triển khai lực lượng hải quân phong tỏa eo biển Hormuz cho đến khi Tehran khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải ở eo biển này.

"Mỹ sẽ tiếp tục lệnh phong tỏa cho tới khi eo biển Hormuz được tái mở cửa. Hoặc là tất cả tàu thuyền được đi qua hoặc là không có tàu thuyền nào được đi qua. Iran không có quyền lựa chọn người thắng và kẻ thua trong nền kinh tế toàn cầu", ông Waltz cảnh báo.

Bất chấp tuyên bố của Mỹ, dữ liệu của các công ty theo dõi hàng hải chỉ ra rằng đã có ít nhất 8 tàu, bao gồm 3 tàu chở dầu liên quan đến Iran, đã di chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 14/4. Khi báo The Hill hỏi về vấn đề này, CENTCOM nói hiện họ chưa có thêm thông tin nào khác.

Ngược lại, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni tuyên bố Tehran sẽ không bị ảnh hưởng vì lệnh phong tỏa eo biển Hormuz do Mỹ áp đặt vì Iran có hơn 8.000km đường biên giới trên bộ và trên biển. "Chúng tôi đã yêu cầu giới chức địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho việc nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa từ lệnh phong tỏa hải quân của đối phương", ông Momeni nói.