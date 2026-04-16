Hãng thông tấn IRNA hôm nay (16/4) cho hay IRGC đã bắt giữ 4 cá nhân “có liên hệ với tổ chức tình báo Mossad của Israel” ở tỉnh miền bắc Gilan, Iran.

“Những đối tượng trên bị cáo buộc cung cấp cho các sĩ quan tình báo Mossad nhiều bức ảnh và địa điểm của những khu vực quân sự quan trọng và an ninh nhạy cảm ở Iran thông qua mạng internet khi xung đột diễn ra. Theo báo cáo, những nghi phạm trên đã được bàn giao cho cơ quan tư pháp”, đoạn trích thông cáo của IRNA viết.

Hiện Israel chưa bình luận về thông tin được truyền thông Iran đăng tải.

Mỹ công bố ảnh chiến hạm hoạt động ở Hormuz

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 15/4 đã công bố một số hình ảnh về các tàu hải quân nước này tham gia hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz, ngăn các tàu chở dầu có liên hệ với Iran đi qua tuyến hàng hải này.

Thông cáo của CENTCOM nhấn mạnh: “Sau khi thực hiện lệnh phong tỏa đối với các tàu thuyền vào và ra khỏi các cảng của Iran, lực lượng Mỹ đã chặn đứng hoạt động thương mại kinh tế đường biển vào và ra khỏi Iran. Các thủy thủ, lính thủy đánh bộ và phi công Mỹ vẫn giữ nguyên vị trí và sẵn sàng hành động chống lại bất kỳ tàu thuyền nào tìm cách vi phạm lệnh phong tỏa”.