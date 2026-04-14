Thông cáo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) hôm 11/4 viết: “2 chiến hạm USS Frank E. Petersen và USS Michael Murphy đã đi qua eo biển Hormuz và hoạt động ở Vịnh Ba Tư như một phần của nhiệm vụ lớn hơn nhằm đảm bảo eo biển hoàn toàn không còn thủy lôi do Iran rải trước đó. Chúng tôi sẽ nhanh chóng thiết lập một tuyến đường hàng hải an toàn để khuyến khích lưu thông thương mại tự do”.

CENTCOM sau đó nhấn mạnh eo biển Hormuz là một tuyến hàng hải quốc tế và “là hành lang thương mại thiết yếu hỗ trợ cho sự thịnh vượng kinh tế trong khu vực lẫn toàn cầu”.

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, USS Frank E. Petersen và USS Michael Murphy đều thuộc lớp khu trục hạm Arleigh Burke được Mỹ đưa vào sử dụng từ thập niên 1990. Lớp tàu này có chiều dài khoảng 154m; sườn ngang 20m; mớn nước 9,4m và trọng tải tối đa hơn 9.200 tấn.

Để hoạt động trên biển, tàu lớp Arleigh Burke cần tới 4 động cơ tuabin khí General Electric LM2500-30. Vận tốc tàu có thể đạt 64 km/h với tầm hoạt động lên tới 8.100km.

Do tác chiến trên biển nên lớp tàu Arleigh Burke được lắp đặt nhiều trang thiết bị điện tử có thể phát hiện các mục tiêu trên biển, trên không hoặc dưới mặt biển. Chẳng hạn, loại radar AN/SPY-1D trang bị trên tàu có thể theo dõi được mục tiêu đối phương ở khoảng cách 370km hoặc hệ thống cảm biến sóng âm AN/SQS-53C có thể phát hiện mục tiêu dưới mặt nước như tàu ngầm hoặc ngư lôi từ khoảng cách hàng chục kilomet.

Hệ thống vũ khí phòng thủ trên tàu lớp Arleigh Burke khá đa dạng như 1 hệ thống Phalanx CIWS gồm pháo 6 nòng M61A1 Vulcan cùng radar điều khiển hỏa lực, một hải pháo 127mm Mk 45, 2 pháo Mk38 cỡ nòng 25mm và 4 súng máy hạng nặng dùng đạn cỡ 12,7mm.

Tuy nhiên, vũ khí nguy hiểm nhất của tàu lớp Arleigh Burke lại là hệ thống phóng Mark 41 có thể khai hỏa các tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk. Ngoài ra, phía sau tàu còn được lắp đặt một sân đáp cho các trực thăng chống ngầm đa nhiệm MH-60R.