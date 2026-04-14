Hãng thông tấn CNN đưa tin, trong cuộc điện đàm hôm 13/4, nhà lãnh đạo Iran Masoud Pezeshkian nói với Tổng thống Pháp Macron rằng chính những yêu cầu “vô lý” được phía Mỹ đưa ra đã ngăn Tehran và Washington đạt một thỏa thuận trong các cuộc đối thoại diễn ra ở Pakistan cuối tuần trước.

“Chúng tôi đã nêu rõ những điều kiện ngừng bắn và vẫn cam kết tuân thủ chúng. Các điều kiện quá đáng của Mỹ đã cản trở việc đạt được thỏa thuận… Iran sẽ chỉ tiếp tục đàm phán trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Động thái đe dọa eo biển Hormuz sẽ gây ra những hậu quả sâu rộng cho thế giới”, ông Pezeshkian nói, ám chỉ đến lệnh phong tỏa eo biển Hormuz được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra gần đây.

Trước đó cùng ngày, phát ngôn viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Chuẩn tướng Hossein Mohebi cũng cảnh báo Tehran có thể tung ra “các năng lực và chiến thuật quân sự mới nếu xung đột tiếp diễn và đối phương sẽ bị hạn chế khả năng chống trả”.

Ông Trump tuyên bố rắn về phong tỏa Hormuz

Ngay sau khi lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ chính thức có hiệu lực từ 10h giờ Mỹ (khoảng 21h giờ Việt Nam) hôm 13/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời cảnh báo nhằm vào những con tàu của Iran muốn chống lại lệnh phong tỏa.

Một phần bài đăng trên mạng Truth Social của ông Trump viết: “Hải quân Iran đang chìm ở đáy biển, bị xóa sạch hoàn toàn với 158 tàu. Những gì chúng tôi không tấn công là một lượng nhỏ các tàu tấn công nhanh, bởi chúng tôi không coi những phương tiện này là mối đe dọa lớn. Cảnh báo: Bất kỳ con tàu nào tiến đến gần khu vực phong tỏa của chúng tôi, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức bằng hệ thống hoả lực mà chúng tôi đã sử dụng đối với những kẻ buôn ma túy trên biển”.

Theo thống kê sơ bộ của CNN, Hải quân Mỹ hiện có ít nhất 15 tàu chiến tại khu vực Trung Đông, gồm 1 tàu sân bay, 11 tàu khu trục và 3 tàu tấn công đổ bộ để thực hiện lệnh phong tỏa. Hiện chưa rõ vị trí chính xác của từng con tàu hoặc chiến hạm nào sẽ tham gia trực tiếp vào lệnh phong tỏa.