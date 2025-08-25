Ghi nhận của PV VietNamNet, từ tối 24/8 đến rạng sáng 25/8, dọc tuyến đường Bình Minh giáp bờ biển thuộc phường Cửa Lò (Nghệ An), nhiều khách sạn, nhà hàng trực 100% nhân lực để tiếp tục thu dọn đồ đạc, chằng chống cửa kính để giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 5 gây ra.

Tại khách sạn Mường Thanh Hoa Lư, hàng chục nhân viên đang cùng nhau chằng chống cửa kính; nhiều bao cát được sử dụng để chặn ở cửa ngăn nước tràn vào trong khách sạn.

Còn tại khách sạn Hòn Ngư, từ sáng 24/8 đã không tiếp nhận khách đặt phòng. Khách sạn này cũng chuẩn bị nhiều tấm sắt lớn để gia cố cửa khi bão vào.

Cây bên đường, mái nhà được neo lại chắc chắn.

Theo anh Việt, chủ một nhà hàng, khách sạn ở khu vực bãi biển Cửa Lò, những năm trước, do nhà hàng vẫn được lợp mái tôn nên khi bão lớn chuẩn bị đổ bộ vào đất liền, anh thường phải gia cố thật kỹ để hạn chế bị tốc mái. Tuy nhiên, hiện nay nhà hàng đã được xây bê tông kiên cố nên anh cũng bớt lo lắng hơn, công tác phòng chống bão cũng đỡ vất vả hơn.

Nhiều nhà hàng gia cố mái nhà tôn bằng những túi nilon lớn chứa nước.

Tương tự, nhiều khách sạn, nhà hàng khu vực ven biển cũng chủ động đóng cửa sớm, dùng bao cát chặn trước cửa để tránh thiệt hại trước diễn biến phức tạp của cơn bão.

Máy ATM Vietinbank trên đường Bình Minh cũng thông báo tạm ngừng hoạt động để phòng tránh bão số 5. Dự kiến, máy sẽ hoạt động trở lại vào ngày 27/8, khi bão tan.

Nhà khách Tỉnh ủy Nghệ An dùng ghế gỗ và gối bông chặn cửa kính để phòng gió bão thổi bật.

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia hồi 0h ngày 25/8, vị trí tâm bão khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 108,4 độ Kinh Đông, cách Nghệ An khoảng 300km.Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.