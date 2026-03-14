Video: Al Jazeera

Đoạn video được hãng thông tấn Al Jazeera trích dẫn từ trang tin Ausaat News cho thấy khói đen đã bốc lên từ đại sứ quán Mỹ nằm ở thủ đô Baghdad, Iraq vào rạng sáng 14/3 (giờ địa phương). Theo lời các quan chức an ninh địa phương, bãi đậu trực thăng bên trong khuôn viên đại sứ quán “đã bị trúng tên lửa”, trong khi một số báo cáo khác lại viết rằng máy bay không người lái (UAV) “có thể liên quan” đến sự việc lần này.

Cho đến nay, đại sứ quán Mỹ tại Iraq chưa lên tiếng về những video và thông tin được Al Jazeera trích dẫn.

Ảnh: Al Jazeera

Vùng Xanh, nơi đặt đại sứ quán của nhiều quốc gia và các tòa nhà chính phủ Iraq ở Baghdad, trong những năm gần đây thường xuyên phải hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa. Trước đây, giới chức Washington và Baghdad thường cáo buộc các nhóm vũ trang thân Tehran hoạt động ở Iraq là thủ phạm của những vụ tấn công trên.