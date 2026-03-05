Hãng tin CNN dẫn lời Peshawa Hawramani, phát ngôn viên của chính quyền KRG hôm nay (5/3) cho biết: “Chính quyền Khu vực Kurdistan và các đảng phái chính trị bên trong không tham gia vào bất kỳ chiến dịch nào nhằm mở rộng xung đột và căng thẳng trong khu vực”.

Các tay súng người Kurd ở Iraq. Ảnh: Anadolu

Ông Hawramani nói thêm rằng các thông tin về kế hoạch trang bị vũ khí cho các lực lượng người Kurd đang được lan truyền “một cách cố ý và ác ý.”

“Ngược lại, chúng tôi kêu gọi hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công hèn nhát nhắm vào Khu vực Kurdistan. Chúng tôi kêu gọi chính phủ liên bang và cộng đồng quốc tế can thiệp để ngăn chặn các cuộc tấn công này cũng như bảo vệ đất đai, người dân và khu vực của chúng tôi”, phát ngôn viên của chính quyền KRG nhấn mạnh.

Trước đó, một số nguồn tin hôm 4/3 tiết lộ với CNN rằng Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang nỗ lực trang bị vũ khí cho các lực lượng người Kurd với mục đích kích động một cuộc nổi dậy của người dân ở Iran. Theo các nguồn tin, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tích cực thảo luận với các nhóm đối lập ở Iran và các lãnh đạo người Kurd ở Iraq về việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho họ.

Tuy nhiên, một số đảng phái người Kurd ở Iraq đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến các chiến dịch quân sự chống Iran.

Giới quan sát nhận định bất kỳ nỗ lực nào nhằm trang bị vũ khí cho các nhóm người Kurd ở Iran đều cần sự hỗ trợ từ người Kurd ở Iraq để tạo điều kiện cho việc vận chuyển vũ khí và sử dụng khu vực Kurdistan làm bệ phóng.

“Việc này rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi có thể làm gì? Chúng tôi không thể chống lại Mỹ”, một quan chức cấp cao thuộc chính quyền KRG cho biết hôm 4/3.