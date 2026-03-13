Theo đài CNN, vụ tai nạn bất ngờ xảy ra hôm 12/3. Nhà chức trách Mỹ không nêu rõ liệu có binh sĩ nào của nước này bị thương hoặc thiệt mạng trong vụ việc hay không.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-135 Stratotanker của Không quân Mỹ. Ảnh: military.com

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ra tuyên bố cho biết: “Vụ việc xảy ra ở không phận thân thiện, trong khuôn khổ Chiến dịch Cơn cuồng nội dữ dội (chiến dịch quân sự của Mỹ chống Iran) và các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành. Tai nạn liên quan đến 2 máy bay. Một trong số chúng đã bị rơi ở phía tây Iraq và chiếc thứ hai đã hạ cánh an toàn. Điều này không phải do hỏa lực thù địch hay đồng đội bắn nhầm”.

Một một quan chức Mỹ tiết lộ máy bay hạ cánh an toàn cũng là một chiếc KC-135.

Thông cáo của CENTCOM cam kết sẽ cung cấp thêm thông tin theo “diễn biến tình hình” và yêu cầu công chúng kiên nhẫn khi nhà chức trách thu thập thêm chi tiết “để làm rõ cho gia đình các binh sĩ”.

Theo Không quân Mỹ, phi hành đoàn của một chiếc KC-135 thường bao gồm từ 3 - 4 quân nhân, trong đó có một phi công, một cơ phó và một người điều khiển cần tiếp nhiên liệu (người có nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho các máy bay khác trên không từ chiếc KC-135). Một số nhiệm vụ cũng yêu cầu có thêm hoa tiêu trong phi hành đoàn, theo một bản tin của Không quân Mỹ.

Tuần trước, 3 máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle đã bị bắn rơi trên bầu trời Kuwait trong một vụ đồng đội bắn nhầm. Song, tất cả 6 thành viên phi hành đoàn của những chiến đấu cơ này đã nhảy dù an toàn.