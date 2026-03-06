Các hãng thông tấn Al Jazeera và Al Arabiya đưa tin, Hội đồng quốc phòng Iran hôm nay tuyên bố sẽ thực hiện các đợt tấn công quy mô lớn ở khu vực Kurdistan thuộc miền bắc Iraq nếu chính quyền nơi đây không “trấn áp những nhóm dân quân vũ trang được Mỹ và Israel hậu thuẫn để thực hiện âm mưu xâm nhập Iran”.

Các binh sĩ và khí tài quân sự Iran. Ảnh: MEHR News/Army Recognition

Quan chức Ali Akbar Ahmadian, thành viên của Hội đồng quốc phòng Iran nói với hãng thông tấn MEHR rằng: “Cho đến nay, chúng tôi chỉ tấn công các căn cứ của Mỹ và Israel cùng các lực lượng dân quân. Tuy nhiên, tôi cần cảnh báo giới chức Kurdistan của Iraq rằng nếu những nhóm vũ trang như vậy được phép hoạt động, lên kế hoạch hay xâm nhập Iran qua khu vực trên, thì tất cả các cơ sở của người Kurd ở Iraq sẽ trở thành mục tiêu”.

Lời cảnh báo trên của quan chức Iran được đưa ra trong bối cảnh 3 nguồn thạo tin giấu tên gần đây tiết lộ rằng các nhóm dân quân người Kurd ở Iraq những ngày qua được cho “đã tham vấn với Mỹ” về địa điểm và cách thức tấn công lực lượng vũ trang Tehran ở khu vực miền tây Iran.

Chính quyền Khu tự trị Kurdistan (KRG) của người Kurd ở Iraq hôm 5/3 đã phải lên tiếng bác bỏ thông tin huy động các chiến binh tấn công xuyên biên giới vào Iran. “Chính quyền Khu vực Kurdistan và các đảng phái chính trị bên trong không tham gia vào bất kỳ chiến dịch nào nhằm mở rộng xung đột và căng thẳng trong khu vực”, Peshawa Hawramani, phát ngôn viên của KRG nói.