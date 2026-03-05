Chiến binh người Kurd ở Iraq. Ảnh: JPost

Theo Jpost và Times of Israel, các nhóm người Kurd hoạt động dọc biên giới Iran và Iraq được coi là lực lượng có tổ chức nhất trong phe đối lập Iran đang bị chia rẽ. Lực lượng này được cho là có hàng nghìn chiến binh được huấn luyện bài bản. Việc họ tham gia vào cuộc xung đột có thể đặt ra thách thức đáng kể đối với chính quyền đang gặp khó khăn ở Tehran và cũng có nguy cơ kéo Iraq tham gia sâu hơn vào giao tranh.

Theo nguồn tin người Kurd, trong những ngày gần đây, các lực lượng trên đã chuẩn bị tham gia các hoạt động trên bộ ở miền tây Iran với mục đích gây áp lực lên lực lượng an ninh Iran và phân tán họ trên nhiều mặt trận.

Khái niệm chiến lược đằng sau hoạt động này là giao tranh dọc khu vực biên giới sẽ buộc chế độ Iran phải chuyển hướng các nguồn lực quân sự và an ninh đến đó, có khả năng làm giảm áp lực lên người biểu tình và các phần tử đối lập ở các thành phố lớn bên trong Iran.

Một nguồn tin cấp cao trong các lực lượng người Kurd cho biết vào tối 3/3 rằng theo đánh giá của họ, “hiện nay là một cơ hội lớn” vì Iran đang chịu áp lực quân sự nặng nề và các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng của chế độ đang diễn ra.

Trong những ngày gần đây, các cuộc tiếp xúc và thảo luận được cho là đã diễn ra giữa chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump và các nhân vật người Kurd, bao gồm cuộc trò chuyện giữa ông Trump và các lãnh đạo người Kurd ở Iraq cũng như lãnh đạo của các nhóm đối lập người Kurd ở Iran.

Các cuộc thảo luận tập trung vào khả năng hợp tác tác chiến. Trong kịch bản đó, lực lượng người Kurd có thể đóng vai trò là lực lượng trên bộ gây bất ổn cho chế độ Iran ở một số khu vực nhất định. Theo các nguồn tin nắm rõ vấn đề này, lực lượng người Kurd kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ tiềm năng từ Mỹ và Israel cho hoạt động như vậy. Việc hỗ trợ có thể diễn ra với nhiều hình thức, chủ yếu là chia sẻ thông tin tình báo, hỗ trợ quân sự và tạo điều kiện cho các chiến binh người Kurd hoạt động bên trong lãnh thổ Iran.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đang xem xét vũ trang cho lực lượng người Kurd nhằm châm ngòi một cuộc nổi dậy bên trong Iran.

Bà Leavitt xác nhận ông Trump đã có các cuộc trò chuyện với các nhà lãnh đạo người Kurd như một phần trong các cuộc thảo luận đang diễn ra với các đối tác và đồng minh ở Trung Đông, đặc biệt là liên quan đến căn cứ quân sự của Mỹ ở miền bắc Iraq. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh bất kỳ tuyên bố nào cho rằng tổng thống đã phê duyệt kế hoạch trang bị vũ khí cho lực lượng người Kurd chống lại Iran đều không chính xác và “không có cơ sở thực tế".