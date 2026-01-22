Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho rằng cần tạo được môi trường làm việc mà ở đó sự sáng tạo được cổ vũ, sự dấn thân được bảo vệ, dám nghĩ, dám dấn thân, dám thực hiện khát vọng phát triển, phục vụ đất nước.
Quy định 365/2025 của Bộ Chính trị quy định rõ các tiêu chuẩn để trở thành ủy viên Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư.
Đại hội 14 của Đảng đã biểu quyết, thống nhất điều chỉnh chương trình Đại hội, kết thúc vào ngày 23/1, thay vì ngày 25/1 như dự kiến trước đó.