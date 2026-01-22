W-Lương Cường_9418.jpg
Chủ tịch nước Lương Cường đến dự ngày làm việc thứ ba của Đại hội
 Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự ngày làm việc thứ ba của Đại hội
 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự ngày làm việc thứ ba của Đại hội. Ảnh: TTXVN
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đến dự ngày làm việc thứ ba của Đại hội
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng với các đại biểu thuộc Đảng bộ Công an Trung ương
Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân
Phó Thủ tướng Lê Thành Long
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung dự Đại hội
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn
Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu thuộc Đảng bộ Công an Trung ương đến dự ngày làm việc thứ ba của Đại hội. Ảnh: TTXVN
Ảnh: BTC Đại hội
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi. Ảnh: BTC Đại hội
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bên ngoài hội trường. Ảnh: BTC Đại hội
Các đại biểu bên ngoài hội trường. Ảnh: BTC Đại hội